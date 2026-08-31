Ko bi ovo očekivao! Navijači evropskog giganta razvili transprent Ratku Mladiću!

PRAVO niotkuda!

Foto: Printskrin

Navijači Sparte iz Praga razvili su transparent posvećen nedavno preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.

On je preminuo pre tri dana u zatvoru u Hagu, gde je završio, pošto je tokom ratova branio sopstveni narod. I dok neki pokušavaju da umanje znašaj onog što je general Mladić radio, mnogi su svesni njegove veličine i slave ga u celoj Evropi.

30.08.2026🇨🇿AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, Sparta Praha with banner “RIP GENERALE”, click here for more: https://t.co/YitQbVnuws



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlR4i5 pic.twitter.com/EAaOw2EHCz — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 30, 2026

Tako ni derbi Sparte i Slavije iz Praga nije mogao proteći bez pomena velikog vojskovođe. Tokom utakmice, navijači Sparte razvili su transparent, na kojem je pisalo "Počivaj u miru generale", uz zastavu Srbije.

Utakmica je završena ubedljivom pobedom Slavije (3:0), koja posle šest kola u češkom prvenstvu drži prvo mesto sa 14 bodova, jednim bodom ispred Libereca. Sparta je na sedmoj poziciji sa devet bodova.