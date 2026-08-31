Ko bi ovo očekivao! Navijači evropskog giganta razvili transprent Ratku Mladiću!
PRAVO niotkuda!
Navijači Sparte iz Praga razvili su transparent posvećen nedavno preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.
On je preminuo pre tri dana u zatvoru u Hagu, gde je završio, pošto je tokom ratova branio sopstveni narod. I dok neki pokušavaju da umanje znašaj onog što je general Mladić radio, mnogi su svesni njegove veličine i slave ga u celoj Evropi.
Tako ni derbi Sparte i Slavije iz Praga nije mogao proteći bez pomena velikog vojskovođe. Tokom utakmice, navijači Sparte razvili su transparent, na kojem je pisalo "Počivaj u miru generale", uz zastavu Srbije.
Utakmica je završena ubedljivom pobedom Slavije (3:0), koja posle šest kola u češkom prvenstvu drži prvo mesto sa 14 bodova, jednim bodom ispred Libereca. Sparta je na sedmoj poziciji sa devet bodova.
Preporučujemo
Marcelo Brozović stiže na Marakanu?
31. 08. 2026. u 11:27
Srpkinja umalo nije postala najskuplja u istoriji, klub rekao "ne" bezobraznoj ponudi
31. 08. 2026. u 11:14
GOTOVO JE! Petar Ratkov otišao u Valensiju
31. 08. 2026. u 11:04
Srbin dobio otkaz zbog Ratka Mladića
31. 08. 2026. u 11:03
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)