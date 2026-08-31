Bio je vrhunski majstor tenisa, a onda mu je FBI zakucao na vrata: "Hteo sam da se ubijem, tih 48 sati..."

Životna priča nekadašnjeg teniskog stručnjaka

Foto: Instagram/michaelcenter5

Život Majkla Sentera (62) prevrnuo se naglavačke jednog martovskog jutra 2019. godine kada mu je sedam agenata FBI zakucalo na vrata. Čovek koji je tri decenije gradio ugled vrhunskog teniskog trenera, vodeći timove Teksasa, Kanzasa i TCU-a do brojnih titula, preko noći je postao lice sa poternice u aferi "Operation Varsity Blues".

Senter je bio deo velike korupcionaške mreže u kojoj su bogati roditelji, uz pomoć posrednika Rika Singera, podmićivali trenere kako bi njihova deca dobila status „sportista“ i tako lakše upisala prestižne fakultete. U Senterovom slučaju, presudno je bilo 60.000 dolara u gotovini kako bi student koji uopšte ne igra tenis dobio mesto u timu.

Senter je priznao krivicu za prevaru nakon što je primio novac kako bi pomogao jednom studentu da se upiše na Teksas kao navodni teniser. Iako je njegov tim te godine osvojio nacionalnu titulu, on je to gledao na zatvorskom televizoru. Univerzitet ga je otpustio odmah nakon hapšenja.

- Škola je imala izbor da stane uz mene i progovori, ali nisu. Čak mi nisu dozvolili ni da vidim svoj tim nakon što su osvojili titulu. Jednostavno su me stavili na crnu listu. Sve je bilo planirano. Znali su šta se dešava, sve je bilo orkestrirano - ogorčen je danas Senter na bivše poslodavce, dodajući kratko: „Da, više nisam navijač Teksasa.“

Trenutak kada je iz luksuza prešao u ćeliju 10 sa 10, usred pandemije, za njega je bio preloman.

- Stalno sam mislio: ’Mislim da nisam dovoljno jak. Ne verujem da ja to mogu’. Bio sam smrtno preplašen. Oduvek sam patio od klaustrofobije. To je bilo najgorih 48 sati u mom životu - priseća se Senter dana provedenih na betonskom krevetu u izolaciji na 40 stepeni.

Njegov prijatelj i sadašnji poslodavac na TCU-u, David Roditi, opisuje ga kao „potpunog izviđača“ koji nikada nije kršio pravila.

- To je bilo zaista tužno, nepravedno i okrutno. Majkl je dobar čovek koji je napravio užasnu grešku. Opisao bih ga kao malog izviđača – radi sve po knjizi, ne pije, ne puši, ne koristi drogu. On je zaista dosadan lik na zabavama - rekao je Roditi.

Međutim, iza te snage krila se duboka tama. U svojoj samoobjavljenoj knjizi „Breaking Serve“, Senter priznaje da je razmišljao o najgorem.

- Nisam želeo da živim. Ne mislim da bih zaista izvršio samoubistvo, ali definitivno sam imao suicidalne misli. Cela ideja o ’rehabilitaciji’ u zatvoru... nisam osetio da je to bio slučaj - iskren je bivši trener.

Danas, Senter drži predavanja širom zemlje, iako mu je na početku bilo skoro nemoguće da govori.

- Na prvom govoru jedva sam izustio reč. Nisam mogao čak ni da izgovorim rečenicu da sam bio u zatvoru. Bilo je previše poražavajuće.

Ipak, pronašao je novu misiju:

- Razlog zašto govorim ne bi trebalo da bude da se ja osećam bolje. Trebalo bi da govorim kako bi moja poruka pomogla nekom drugom kada prolazi kroz teške trenutke, kroz koje svi prolazimo. Moja priča je o ustajanju i pokušaju da pomognem ljudima koji su oboreni da ponovo ustanu.

Njegov novi saradnik u humanitarnom radu, Bob Batlan, kaže da je Majkl žrtva sistema:

- Majkl je bio primoran da prizna krivicu. Uradio je neke stvari pogrešno, ali su ga maltretirali, što je najblaži izraz. On je jedan od najljubaznijih ljudi koje sam ikada upoznao.

Uprkos mrlji u biografiji, Senter naglašava da je konačno shvatio šta je važno. Pre skandala, kako sam kaže, bio je čovek koji bi „ponovo parkirao auto ako bi video da je pregazio belu liniju na parkingu“. Danas, on je čovek koji ceni mirnu večeru sa suprugom Elison i šetnje sa psom Kejsijem.

- Volim trenerski posao, ali to nije stvar koja me čini onim što jesam. To me ne definiše kao ljudsko biće. To je samo život. Živim u prelepom domu, imam divnu porodicu. Ja sam srećan čovek - zaključuje Majkl Senter svoju ispovest.