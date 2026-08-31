U STILU LATINOAMERIKANKE: Tea Tairović pevala u Novom Bečeju u nesvakidašnjem izdanju (FOTO)
FOLK zvezda Tea Tairović održala je sinoć, u nedelju, 30. avgusta, veliki koncert u Novom Bečeju, gde ju je ispred bine dočekalo više od 40 hiljada ljudi.
Pevačica je na nastup stigla u društvu supruga Ivana Vardaja, a pažnju je privukla već svojim nesvakidašnjim izdanjem.
Za razliku od glamuroznih scenskih kostima na koje je publika navikla, Tea je ovog puta odabrala potpuno opuštenu kombinaciju, široke farmerke i patike. Poseban pečat celokupnom izgledu dale su joj lokne, zbog kojih je izgledala poput prave latinoameričke lepotice.
Da je rešila da ovo veče bude drugačije, bilo je jasno i po izboru obuće. Umesto visokih potpetica, u kojima je najčešće viđamo na sceni, Tea je pred brojnu publiku izašla u patikama i bezbrižno zaplesala uz svoje najveće hitove.
– Volim da eksperimentišem i da ponekad iznenadim publiku. Scena mi daje slobodu da budem ono što jesam, a najvažnije mi je da se osećam dobro i da zajedno sa publikom napravim atmosferu za pamćenje – rekla je Tea za „Večernje novosti“ pet minuta nakon završetka koncerta.
A atmosfera je od prvog trenutka bila usijana. Više od 40 hiljada ljudi pevalo je sa njom uglas „Bonitu“, „Hajde“, „Ker finasijer“ i brojne druge hitove, dok se energija sa bine prenela na čitav Novi Bečej.
Tea je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih pevačica mlađe generacije koja publiku nije osvojila samo pesmama, već i neposrednošću, energijom i koncertom koji će se dugo prepričavati.
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