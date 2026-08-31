Tenis

Siguran početak US opena: Arina Sabalenka ubedljivo do drugog kola!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 19:28

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BELORUSKA teniserka Arina Sabalenka nije imala problema na startu US opena. Ona je u prvom kolu pobedila Kamilu Osorio sa 6:2, 6:4.

Сигуран почетак УС опена: Арина Сабаленка убедљиво до другог кола!

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

Dominirala je najbolja na svetu. U prvom setu je napravila čak tri brejka i nije dozvolila protivnici nikakvu priliku da joj zapreti.

U drugom delu meča viđena je mnogo veća borba. Ipak, ključni trenutak dogodio se u devetom gemu kad je 28-godišnjakinja iz Minska oduzela servis Kolumbijki i potom bez problema svojim servisom rešila meč koji je trajao 87 minuta.

Arina Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv Ruskinje Poline Jatčeno koja je u glavni žreb ušla preko kvalifikacija.

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