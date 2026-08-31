KATASTROFA U NJUJORKU! Srbija doživela istorijski šamar, ovo se nikada pre nije desilo!

KRAH Srba na US Openu!

FOTO: Tanjug/AP





Od srpskog tenisera bolji je bio Kanađanin Denis Šapovalov, koji je slavio posle dva i po sata igre – 3:1 (6:4, 4:6, 6:4, 6:1).

Kecmanović je loše otvorio duel u Njujorku, dozvolivši protivniku brejk već u drugom gemu. Iako je u devetom gemu uspeo da uzvrati udarac i smanji na 5:4, usledio je novi pad – Šapovalov odmah pravi ribrejk i rešava prvi set u svoju korist.

Drugi period igre doneo je znatno stabilniju igru srpskog tenisera. U neizvesnoj završnici, Kecmanović je bio prisebniji, uspeo da oduzme servis rivalu i izjednači rezultat na 1:1 u setovima.

FOTO: Tanjug/AP

Kada je na startu trećeg seta Miša napravio brejk i poveo sa 4:2, delovalo je da lomi meč na svoju stranu. Međutim, tada je usledio neshvatljiv pad. Šapovalov je vezao četiri uzastopna gema, preokrenuo set na 6:4 i potpuno preuzeo kontrolu nad susretom. Četvrti set bio je čista rutina za Kanađanina, a podatak da je Kecmanović osvojio samo jedan od poslednjih 11 gemova na meču najbolje oslikava dešavanja na terenu.

Ovaj poraz predstavlja nastavak duboke krize kroz koju Kecmanović prolazi ove sezone, gde na velikim turnirima beleži znatno više poraza nego pobeda. Grend slem sezonu počeo je ispadanjem u prvom kolu Australijan opena, na Rolan Garosu je stigao do druge runde, dok je na Vimbldonu u uvodnom kolu pružio snažan otpor Janiku Sineru, što mu je ostao jedan od svetlijih momenata u godini.

Bilans srpskog tenisera u dosadašnjem delu takmičarske godine je zabrinjavajući. I pored solidnih nastupa u Akapulku (tri pobede), Dalasu i Majorki (po dve pobede), kao i pojedinačnih trijumfa na američkoj turneji (Montreal, Sinsinati, Vinston-Salem), generalni učinak je u debelom minusu.

Kecmanović je ove sezone upisao svega 15 pobeda na ATP nivou, uz čak 22 poraza, dok je na čak 11 turnira takmičenje završavao odmah na prvoj prepreci.

