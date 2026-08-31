LITVANCI SE NE PREDAJU: Baltička reprezentacija savladala Bosnu i učvrstila se na četvrtom mestu grupe u kojoj je i Srbija
KOŠARKAŠKA reprezentacije Litvanije pobedila je danas u Viljnusu selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 78:73 u meču osmog kola grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Najefikasniji u reprezentaciji Litvanije bio je Onžuolas Tubelis sa 23 poena. Augustas Marčuljonis je postigao 16 poena, dok su Marek Blaževič i Gitis Radževičijus ubacili po 11.
U selekciji BiH istakao se Jusuf Nurkić sa 20 poena. Luka Garza je zabeležio 14 poena, a Amar Alibegović je postigao 11.
Kasnije večeras u grupi J igraju Island i Turska,c dok utakmicu ITalija - Srbija možete da pratite u prenosu uživo na našem portalu (KLIKNI OVDE).
Litvanija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa četiri pobede i četiri poraza, dok je BiH na šestoj poziciji sa učinkom 3-5.
U sledećem kolu, 26. novembra, Litvanija će dočekati Srbiju, a BiH će gostovati Islandu.
Podsetimo, plasman na Mundobasket obezbediće tri najbolje ekipe iz svake od četiri grupe u drugoj fazi kvalifikacija.
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