Fudbal

LITVANCI SE NE PREDAJU: Baltička reprezentacija savladala Bosnu i učvrstila se na četvrtom mestu grupe u kojoj je i Srbija

Olja Mrkić

31. 08. 2026. u 20:00

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KOŠARKAŠKA reprezentacije Litvanije pobedila je danas u Viljnusu selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 78:73 u meču osmog kola grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

ЛИТВАНЦИ СЕ НЕ ПРЕДАЈУ: Балтичка репрезентација савладала Босну и учврстила се на четвртом месту групе у којој је и Србија

FOTO: FIBA.Basketball

Najefikasniji u reprezentaciji Litvanije bio je Onžuolas Tubelis sa 23 poena. Augustas Marčuljonis je postigao 16 poena, dok su Marek Blaževič i Gitis Radževičijus ubacili po 11.

U selekciji BiH istakao se Jusuf Nurkić sa 20 poena. Luka Garza je zabeležio 14 poena, a Amar Alibegović je postigao 11.

Kasnije večeras u grupi J igraju Island i Turska,c dok utakmicu ITalija - Srbija možete da pratite u prenosu uživo na našem portalu (KLIKNI OVDE).

Litvanija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa četiri pobede i četiri poraza, dok je BiH na šestoj poziciji sa učinkom 3-5.

U sledećem kolu, 26. novembra, Litvanija će dočekati Srbiju, a BiH će gostovati Islandu.

Podsetimo, plasman na Mundobasket obezbediće tri najbolje ekipe iz svake od četiri grupe u drugoj fazi kvalifikacija.

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