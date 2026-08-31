BLOKADER HRABAR SAMO IZA LAŽNOG IMENA: "Junak" zanemeo na pitanje o crnom Đorđu
NOVE jezive pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću osvanule su na društvenim mrežama.
- Ne zanosi se huljo izdajnička nadom da više nema Crnog Đorđa. Puna ih je Srbija, sve crni od crnjeg! Novi Sad, 04. 09. - stoji u pretnji koja je objavljena na instagram nalogu, ali pod pseudonimom sas_pro, budući da hrabrosti za pisanje ovakvih pretnji pod punim imenom i prezimenom očigledno nema.
Inače, kako saznajemo, osoba o kojoj je reč je Saša P., poreklom iz Hrvatske, sa prebivalištem u Rumenci, a koji iza sebe ima već istoriju pretnji.
Naime, on se tereti za krivično delo ugrožavanje sigurnosti koje je počinio 31. jula prošle godine u Novom Sadu.
Ovaj stav se odnosi na ozbiljne pretnje upućene najvišim državnim funkcionerima, nosiocima pravosudnih funkcija, advokatima, policiji i medijskim radnicima u vezi sa poslom koji obavljaju.
Kada smo pokušali da ga kontaktiramo i dobijemo objašnjenje zbog čega preti crnim Đorđem i priziva nesreću, ovaj "junak" se nije javio.
Jer zašto bi?! Pa mnogo je lakše biti hrabar krijući se iza tastature i lažnog imena nego jasno i glasno, imenom i prezimenom stati iza onoga što misli.
Još jedan dokaz blokaderske "hrabrosti"!
(Kurir)
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