VUČIĆ SUTRA NA VAŽNOM DIPLOMATSKOM SKUPU: Beograd obeležava 65 godina Pokreta nesvrstanih
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Sastanak će biti održan u Palati ''Srbija'', a doček šefova delegacija najavljen je za 08.50.
Plenarno zasedanje i uvodna obraćanja predviđeni su za 9.30 časova, a pored predsednika Vučića, učesnicima će se obratiti i potpredsednica Ugande, Džesika Alupo.
Prema programu, Vučić će tokom dana održati i niz bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa.
On će se u 11.30 sastati sa predsednikom Gane, Džonom Dramanijem Mahamom, a potom i sa predsednikom Somalije, Hasanom Šeikom Mohamudom.
Za 12.50 predviđen je sastanak sa ministrom spoljnih poslova Angole, Teteom Antoniom, a u 13.20 Vučić će se sastati sa ministrom nacionalne odbrane Libana, Mišelom Menasom.
U 13.50 predviđen je sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska pitanja Indije, Kirenom Ridžidžuom, dok će se u 14.20 predsednik Srbije sastati sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova Kube, Herardom Penjalverom Portalom.
Komemorativni sastanak biće održan povodom 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, održane 1961. godine u Beogradu od 1. do 6. septembra, uz učešće predstavnika 25 država.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Predsednik Vučić razgovarao sa predsednicom Parlamenta Alzira Halida Bufedes
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