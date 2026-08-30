Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu

Janik Siner neće braniti titulu na US Openu, a kako vreme prolazi, pojavljuju se novi detalji o problemu koji je primorao najboljeg tenisera sveta da napravi dužu pauzu.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Italijanski teniser je zbog povrede desnog kolena morao da otkaže nastup u Njujorku. Iako u zvaničnom saopštenju njegov tim nije precizirao tačnu dijagnozu, italijanski mediji navode da je u pitanju tendonitis, odnosno upala tetiva nastala usled preopterećenja.

"Sky Sport Italia" piše da se radi o ekstraartikularnoj upali tetiva, što znači da problem nije direktno u samom zglobu kolena, već u tkivima koja ga okružuju.

Za većinu ljudi ovakav problem možda ne bi zvučao alarmantno, ali je situacija potpuno drugačija kada je reč o profesionalnom teniseru. Siner mora da bude sposoban da konstantno ubrzava, zaustavlja se, menja smer i izvodi eksplozivne pokrete. Upravo takvo opterećenje može predstavljati veliki rizik dok se povreda u potpunosti ne sanira.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Problemi sa kolenom prvi put su ozbiljnije primećeni krajem jula, tokom priprema za Masters u Sinsinatiju. Nakon pregleda u Milanu kod fiziatra Đanluke Melegatija, Siner je dobio plan terapije i nastavio rehabilitaciju u Torinu.

U „J Medicalu“ svakodnevno je radio na oporavku, uz fizioterapiju i terapiju udarnim talasima. Ipak, nekoliko nedelja kasnije, testovi koje je obavio u Monte Karlu pokazali su da još nije spreman za treninge maksimalnog intenziteta.

To je bio jasan signal da nema potrebe za rizikovanjem.

Kod igrača Sinerovog nivoa nije dovoljno da može normalno da hoda ili da odradi lakši trening. Za povratak na takmičenje potrebno je da koleno izdrži mnogo veća opterećenja, posebno tokom mečeva koji mogu trajati nekoliko sati i pet setova.

Zbog toga je nastup na US Openu procenjen kao preveliki rizik.

Italijanski ortoped Roberto Poko­ni, specijalista sportske traumatologije, naveo je da bi među mogućim uzrocima mogla da bude tendinopatija „guščje šape“ ili problem sa tetivama ekstenzornog aparata.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Takve povrede uglavnom nisu okarakterisane kao teške, ali zahtevaju vreme i postepen povratak aktivnosti. Preuranjeno vraćanje na maksimalno opterećenje može produžiti oporavak, pa čak i pogoršati stanje.

Siner je zato poslednjih nedelja pažljivo pratio reakciju kolena. Nakon pregleda u Milanu nastavio je terapije u Torinu, a u jednom trenutku je trenirao i iza zatvorenih vrata kako bi proverio kako telo reaguje na napor.

Ipak, ni odlazak u Sinsinati, a potom ni nastup u Njujorku nisu postali realne opcije.

Konačna odluka saopštena je 21. avgusta, kada je Siner potvrdio da neće igrati na US Openu.

"Treba mi još vremena da se oporavim" poručio je Italijan, jasno razočaran zbog propuštanja jednog od najvažnijih turnira u sezoni.

Sada ostaje otvoreno pitanje njegovog povratka. Tačan datum još nije poznat, ali prema planovima koji se pominju u Italiji, Siner bi mogao da nastavi rehabilitaciju u Evropi i pokuša da bude spreman za Kina Open u Pekingu, koji počinje 30. septembra. Kao naredna mogućnost navodi se i Masters u Šangaju početkom oktobra.

Ipak, prioritet je jasan – nema potrebe za žurbom.

Sinerov tim želi da se najbolji teniser sveta vrati tek kada bude potpuno spreman, a ne da rizikuje novu pauzu zbog prerano uvedenih maksimalnih opterećenja.

Propuštanje US Opena doneće mu i veliki gubitak bodova, ali prvo mesto na ATP listi zasad nije ugroženo. Siner prema aktuelnoj računici ima 12.800 bodova, dok su iza njega Aleksander Zverev sa 7.790 i Karlos Alkaraz sa 7.160.

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Italijan će tako, uprkos odsustvu iz Njujorka, ostati na vrhu svetskog tenisa.

Za Sinera je, međutim, trenutno mnogo važnije da reši problem sa kolenom. Posle fantastičnog perioda u kojem je između marta i maja osvojio pet uzastopnih Masters 1000 titula, a zatim trijumfovao i na Vimbldonu, situacija se iznenada promenila.

Posle fizički zahtevnog i bolnog poraza na Rolan Garosu, usledila je nova prepreka.

Ovoga puta – povreda kolena.

I upravo će oporavak od nje odrediti kako će izgledati nastavak Sinerove sezone.