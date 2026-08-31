"ISTORIJA SE SUTRA VRAĆA TAMO GDE JE SVE I POČELO, U NAŠEM BEOGRADU" Vučić poželeo dobrodošlicu srpskim prijateljima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poželeo je dobrodošlicu predstavnicima država koje su došle u Beograd na 65. godišnjicu Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: V. Novačić

- Istorija se sutra vraća tamo gde je sve i počelo, u našem Beogradu, iz kojeg je pre mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumevanja među narodima!

Sutra ćemo biti ponosni domaćini našim tradicionalnim prijateljima na obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Naša prestonica ponovo okuplja državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada.

Dok gradimo modernu budućnost i spremamo se za EXPO 2027, ne zaboravljamo mostove prijateljstva koje smo decenijama čuvali.

Dobro nam došli u Beograd, dragi prijatelji! - napisao je predsednik na instagramu.

Objavu predsednika Aleksandra Vučića možete pogledati OVDE.