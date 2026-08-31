Fudbal

ZVEZDA PUSTILA KARTE U PRODAJU: Evo kako možete doći do ulaznica za jubilarni večiti derbi

Olja Mrkić

31. 08. 2026. u 14:18

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JUBILARNI 180. „večiti derbi“ igra se u nedelju od 19 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a Crvena zvezda je već pustila karte u prodaju, doduše za sada samo onlajn.

ЗВЕЗДА ПУСТИЛА КАРТЕ У ПРОДАЈУ: Ево како можете доћи до улазница за јубиларни вечити дерби

Foto: N. Skenderija

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 6. septembra od 19 časova, na stadionu „Rajko Mitić“ ugostiti ekipu Partizana u okviru osmog kola Superlige Srbije.

‍Karte za 180. večiti derbi su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biti dostupne u četvrtak i petak od 10 do 18 časova, u subotu od 11 do 16 sati, kao i na dan meča od 12 časova pa sve do početka duela.

Cene ulaznica za 180. večiti derbi su sledeće:

Sever - 600 dinara
Istok - 1000 dinara
Zapad - 1200 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ - 2500 dinara

Iako će se večiti derbi odigrati u sklopu osmog kola Super lige, večiti rivali su do sada odigrali po pet utakmica, a "crveno-beli" imaju čak 11 bodova prednosti.

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