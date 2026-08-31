ZVEZDA PUSTILA KARTE U PRODAJU: Evo kako možete doći do ulaznica za jubilarni večiti derbi
JUBILARNI 180. „večiti derbi“ igra se u nedelju od 19 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a Crvena zvezda je već pustila karte u prodaju, doduše za sada samo onlajn.
Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 6. septembra od 19 časova, na stadionu „Rajko Mitić“ ugostiti ekipu Partizana u okviru osmog kola Superlige Srbije.
Karte za 180. večiti derbi su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biti dostupne u četvrtak i petak od 10 do 18 časova, u subotu od 11 do 16 sati, kao i na dan meča od 12 časova pa sve do početka duela.
Cene ulaznica za 180. večiti derbi su sledeće:
Sever - 600 dinara
Istok - 1000 dinara
Zapad - 1200 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ - 2500 dinara
Iako će se večiti derbi odigrati u sklopu osmog kola Super lige, večiti rivali su do sada odigrali po pet utakmica, a "crveno-beli" imaju čak 11 bodova prednosti.
Preporučujemo
Marcelo Brozović stiže na Marakanu?
31. 08. 2026. u 11:27
Pogledajte kako je Zvezda promašila penal protiv Zemuna (VIDEO)
30. 08. 2026. u 20:56
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)