TUŽILAŠTVO TRAŽI HITNU IDENTIFIKACIJU OSOBE: Nudi novac za ubistvo predsednika Srbije
POSEBNO odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, tačnije nudila novac za njegovu likvidaciju.
(RTS)
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