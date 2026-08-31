Politika

TUŽILAŠTVO TRAŽI HITNU IDENTIFIKACIJU OSOBE: Nudi novac za ubistvo predsednika Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 17:09

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POSEBNO odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, tačnije nudila novac za njegovu likvidaciju.

ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ХИТНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОСОБЕ: Нуди новац за убиство председника Србије

S. J. M.


Ova osoba ponudila je 1.000 evra za ubistvo predsednika, kačeći njegovu fotografiju u objavi na Instagramu i pored ostalog napisala kako nudi novac za njegovu likvidaciju.

(RTS)

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