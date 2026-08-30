Fudbal

Ilić nakon odluke da ostane na klupi Partizana: "Imam odličan odnos sa navijačima, ono što sam doživeo u četvrtak je neverovatno"

Новости онлајн

30. 08. 2026. u 11:22

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Saša Ilić ipak neće napustiti Partizan. Iako je nakon poraza od Mladosti podneo ostavku, trener crno-belih odlučio je da ostane na mestu šefa stručnog štaba, a veliku ulogu u njegovoj odluci imala je podrška koju je dobio od navijača.

Илић након одлуке да остане на клупи Партизана: Имам одличан однос са навијачима, оно што сам доживео у четвртак је невероватно

FOTO: FK Partizan

Ilić je posle neuspeha protiv Mladosti odlučio da se povuče, ali je uprava kluba zatražila od njega da, zbog osetljive situacije, predvodi ekipu i u revanšu protiv Hetafea.

U međuvremenu je održan i sastanak sa navijačima. Oni su pružili podršku treneru i igračima, uz jasnu poruku da veruju da trenutni stručni štab i ekipa mogu da budu pravi ljudi za izlazak Partizana iz krize.

Poseban utisak na Ilića ostavio je meč sa Hetafeom. Posle deset godina stadion je bio potpuno ispunjen, a utakmica je protekla bez incidenata. Sa tribina je tokom čitavog susreta stizala snažna podrška crno-belima.

Upravo je odnos navijača prema ekipi i njemu lično bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Ilić promenio prvobitnu odluku.

Foto Nikola Skenderija

Trener Partizana govorio je o svemu na konferenciji za medije uoči prvenstvenog duela sa OFK Beogradom.

- Da se vratimo nekoliko dana unazad. Posle poraza od Mladosti podneo sam ostavku. Uprava me je zamolila da, zbog situacije u kojoj se klub nalazi, vodim i utakmicu protiv Hetafea.

U međuvremenu smo razgovarali sa navijačima. Dali su nam podršku i rekli da veruju da je ova ekipa najbolja opcija za oporavak Partizana. Svesni su da trenutno nismo tamo gde želimo da budemo.

A ono što se dogodilo protiv Hetafea dodatno je uticalo na mene. Stadion je posle deset godina bio ispunjen do poslednjeg mesta, sve je prošlo bez incidenata, a podrška koju sam dobio bila je ogromna.

Sve to me obavezuje da ostanem ovde. Ja sam čovek od reči i znam šta sam rekao kada sam podneo ostavku, ali neke stvari su se u međuvremenu promenile.

Znam da imam poseban odnos sa navijačima, ali ono što sam doživeo u četvrtak bilo je zaista neverovatno. Hvala im na tome. Nastavljamo dalje - poručio je Ilić.

Tako je stavljena tačna na priče o njegovoj budućnosti na početku pres konferecnije, a nju u celosti možete pogledati na jutjub kanalu Partizana na OVOM linku.

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