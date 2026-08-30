Ilić nakon odluke da ostane na klupi Partizana: "Imam odličan odnos sa navijačima, ono što sam doživeo u četvrtak je neverovatno"
Saša Ilić ipak neće napustiti Partizan. Iako je nakon poraza od Mladosti podneo ostavku, trener crno-belih odlučio je da ostane na mestu šefa stručnog štaba, a veliku ulogu u njegovoj odluci imala je podrška koju je dobio od navijača.
Ilić je posle neuspeha protiv Mladosti odlučio da se povuče, ali je uprava kluba zatražila od njega da, zbog osetljive situacije, predvodi ekipu i u revanšu protiv Hetafea.
U međuvremenu je održan i sastanak sa navijačima. Oni su pružili podršku treneru i igračima, uz jasnu poruku da veruju da trenutni stručni štab i ekipa mogu da budu pravi ljudi za izlazak Partizana iz krize.
Poseban utisak na Ilića ostavio je meč sa Hetafeom. Posle deset godina stadion je bio potpuno ispunjen, a utakmica je protekla bez incidenata. Sa tribina je tokom čitavog susreta stizala snažna podrška crno-belima.
Upravo je odnos navijača prema ekipi i njemu lično bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Ilić promenio prvobitnu odluku.
Trener Partizana govorio je o svemu na konferenciji za medije uoči prvenstvenog duela sa OFK Beogradom.
- Da se vratimo nekoliko dana unazad. Posle poraza od Mladosti podneo sam ostavku. Uprava me je zamolila da, zbog situacije u kojoj se klub nalazi, vodim i utakmicu protiv Hetafea.
U međuvremenu smo razgovarali sa navijačima. Dali su nam podršku i rekli da veruju da je ova ekipa najbolja opcija za oporavak Partizana. Svesni su da trenutno nismo tamo gde želimo da budemo.
A ono što se dogodilo protiv Hetafea dodatno je uticalo na mene. Stadion je posle deset godina bio ispunjen do poslednjeg mesta, sve je prošlo bez incidenata, a podrška koju sam dobio bila je ogromna.
Sve to me obavezuje da ostanem ovde. Ja sam čovek od reči i znam šta sam rekao kada sam podneo ostavku, ali neke stvari su se u međuvremenu promenile.
Znam da imam poseban odnos sa navijačima, ali ono što sam doživeo u četvrtak bilo je zaista neverovatno. Hvala im na tome. Nastavljamo dalje - poručio je Ilić.
Tako je stavljena tačna na priče o njegovoj budućnosti na početku pres konferecnije, a nju u celosti možete pogledati na jutjub kanalu Partizana na OVOM linku.
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