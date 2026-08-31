"Prekini da se praviš glup": Skandal trese US Open! Teniser pobesneo, odmah isplivala nepravda zbog Alkaraza

Atman napravio haos tokom meča

Foto: Printskrin/@TheTennisLetter

Skandal svetskih razmera obeležio je početak US Opena! Francuski teniser Terens Atman ispao je sa turnira nakon pet setova borbe protiv Haumea Munara (6:7, 3:6, 6:1, 7:6, 7:5), ali rezultat je ostao u senci neviđenog sukoba sa medicinskim osobljem i optužbi za dvostruke aršine u svetu tenisa.

Atman je imao prednost od 2:0 u setovima, a onda je u drugom setu počeo da se bori sa nesnosnim grčevima. Situacija je bila toliko loša da je 24-godišnji Francuz u jednom trenutku bio primoran da servira "iz ruke" svojom jačom, desnom rukom.

Drama je dostigla vrhunac u petom setu, pri rezultatu 2:1 za Španca. Atman je pozvao fizioterapeuta, ali je usledio hladan tuš – lekar je odbio da mu pruži pomoć!

Pravila tenisa su jasna: medicinski tajm-aut nije dozvoljen zbog grčeva, već se tretman može dobiti samo tokom promene strana ili pauze između setova. Atman je, međutim, tvrdio da se ne radi o grču.

- Kažem mu da imam bolove. Zašto kaže ne? Znam pravila, zato te i zovem, jer znam da ne mogu dobiti tretman za grčeve. Ovo nije grč, ovo je bol! Razumeš li? – urlao je Atman, a kada je fizioterapeut počeo da odlazi, Francuz je potpuno izgubio živce:

- Izvini, možeš li samo da mi pružiš tretman i prestaneš da se praviš glup? Pokaži mi svoje akreditacije!

Tense scenes between Terence Atmane & the physio during his match against Munar at the U.S. Open



The physio will not treat him for an injury because he insists Terence is suffering from cramps.



Terence argued with him, but the physio still would not treat him.



“Excuse me, can… pic.twitter.com/c8NFZKcAEB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

Dok jedni kritikuju Atmana zbog ponašanja, društvene mreže su se "usijale" od komentara da ATP i Grend slem turniri imaju različite kriterijume za mega-zvezde i slabije rangirane igrače.

Kao glavni primer navodi se Karlos Alkaraz i njegov meč na Australijan Openu protiv Aleksandera Zvereva. Španac je tada dobio tretman u trećem setu, iako je Zverev besno tvrdio da su u pitanju čisti grčevi. Alkaraz je tada tvrdio da je reč o povredi butine, dobio je pomoć, a kasnije preokrenuo tok turnira.

- Problem je što se Alkarazu progleda kroz prste jer je on zvezda, a Atmana ostave da se muči na terenu. Svi su znali da Alkaraz ima grčeve, ali fizioterapeut nije smeo da ga odbije. Ovde se vidi očigledna razlika u tretmanu - glasi jedan od komentara koji je pokrenuo lavinu.

Dok se prašina ne slegne, ostaje otvoreno pitanje: Da li je vreme da tenis uvede jasnija pravila o tretmanima na terenu kako bi se izbegle ovakve mučne scene i sumnje u regularnost sporta?