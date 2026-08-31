Tenis

"Prekini da se praviš glup": Skandal trese US Open! Teniser pobesneo, odmah isplivala nepravda zbog Alkaraza

М.М.

31. 08. 2026. u 15:30

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Atman napravio haos tokom meča

Прекини да се правиш глуп: Скандал тресе УС Опен! Тенисер побеснео, одмах испливала неправда због Алкараза

Foto: Printskrin/@TheTennisLetter

Skandal svetskih razmera obeležio je početak US Opena! Francuski teniser Terens Atman ispao je sa turnira nakon pet setova borbe protiv Haumea Munara (6:7, 3:6, 6:1, 7:6, 7:5), ali rezultat je ostao u senci neviđenog sukoba sa medicinskim osobljem i optužbi za dvostruke aršine u svetu tenisa.

Atman je imao prednost od 2:0 u setovima, a onda je u drugom setu počeo da se bori sa nesnosnim grčevima. Situacija je bila toliko loša da je 24-godišnji Francuz u jednom trenutku bio primoran da servira "iz ruke" svojom jačom, desnom rukom.

Drama je dostigla vrhunac u petom setu, pri rezultatu 2:1 za Španca. Atman je pozvao fizioterapeuta, ali je usledio hladan tuš – lekar je odbio da mu pruži pomoć!

Pravila tenisa su jasna: medicinski tajm-aut nije dozvoljen zbog grčeva, već se tretman može dobiti samo tokom promene strana ili pauze između setova. Atman je, međutim, tvrdio da se ne radi o grču.

- Kažem mu da imam bolove. Zašto kaže ne? Znam pravila, zato te i zovem, jer znam da ne mogu dobiti tretman za grčeve. Ovo nije grč, ovo je bol! Razumeš li? – urlao je Atman, a kada je fizioterapeut počeo da odlazi, Francuz je potpuno izgubio živce:

- Izvini, možeš li samo da mi pružiš tretman i prestaneš da se praviš glup? Pokaži mi svoje akreditacije!

Dok jedni kritikuju Atmana zbog ponašanja, društvene mreže su se "usijale" od komentara da ATP i Grend slem turniri imaju različite kriterijume za mega-zvezde i slabije rangirane igrače.

Kao glavni primer navodi se Karlos Alkaraz i njegov meč na Australijan Openu protiv Aleksandera Zvereva. Španac je tada dobio tretman u trećem setu, iako je Zverev besno tvrdio da su u pitanju čisti grčevi. Alkaraz je tada tvrdio da je reč o povredi butine, dobio je pomoć, a kasnije preokrenuo tok turnira.

- Problem je što se Alkarazu progleda kroz prste jer je on zvezda, a Atmana ostave da se muči na terenu. Svi su znali da Alkaraz ima grčeve, ali fizioterapeut nije smeo da ga odbije. Ovde se vidi očigledna razlika u tretmanu - glasi jedan od komentara koji je pokrenuo lavinu.

Dok se prašina ne slegne, ostaje otvoreno pitanje: Da li je vreme da tenis uvede jasnija pravila o tretmanima na terenu kako bi se izbegle ovakve mučne scene i sumnje u regularnost sporta?

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