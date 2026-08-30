"OVO JE OSTVARENJE JEDNOG OD NAJVEĆIH VIZIONARSKIH CILJEVA" Vučić prisustvovao otvaranju nove deonice Dunavskog koridora

Obraćanje Vučića

- Veliki Nišić je rekao da su putevi tu da spajaju ljude, da skraćuju rastojanje i donose dobre vesti. Koliko ove reči velikog Nušića danas precizno govore o Dunavskom koridoru. Ovo je ostvarenje jednog od najvećih vizionarskih ciljeva naše savremen države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i auto-putem E-75.

- Otvaramo Dunavski Koridor, žilu kucavicu koja Požarevac i Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje ali i celoj Evropi. Odavde je u inostranstvo otišlo i tamo živi 100 000 ljudi.

FOTO: Novosti

Ističe da hoće njima da uputi jednu poruku.

- Bliže vam je i lakše da dođerte do kuće. Osvrnite se, kao što ste nekada iz nemaštine gledali kako zapad brže napreduje. Osvnite se kolikom brzinom Srbija napreduje i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo vam omogući i dati sve što je potrebno da se ovde skućite i ovde živite svoju budućnost.

- Ovaj veličanstevni projekat je ukupne dužine od 67,94 odnosno 68 kilometara. To je pobeda naše zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljivost vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta. 6 petlji i 16 kružnih raskrnica projektovanih za brzine od 100 kilometara. Naša Srbija ne poznaje prepreke kada gradi svoju budućnost.

Ističe da se ovaj projekat odražava direktno na kvalitet života građana.

- Sutra od 12 sati biće obe deonice otvorene i ova od 24 i ova od 4 kilometra. Ona treća od 2 kilometra je već otvorena. Ostaje nam samo još 6 kilometara da završimo što će biti do kraja oktobra.

- Vreme od Beograda do Golubca biće sat i 15 minut lagane vožnje. Ovo nije kraj, mi se odmah pripremamo za nastavak gradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac - Donji Milanovac - Brza Palanka. HOćemo da spojimo i Negotin i Klkadovo sa Majdanpekom i Golupcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke budu blizu.

Foto: Printskrin

Podsetio je da je pre 13 godina Srbija imala 596 kilometara auto puteva te je za 13 godina, za vreme njegove vladavine Srbija izgradila 681.4 kilometara.

Ističe da je u izgradnji još 404 kilometra, biće kaže da će biti 1285 kada se sve završi.

- Ja mislim da su ovo istorijski rezultati, šta god nam neko rekao, voleo nas ili ne. Naša vizija i misija je da Srbija oko sredine veka ima oko 3.000 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Zato Srbija ne sme da stane.

Ističe da želi da se sačuva Golubac, gradsko jezgro i tvrđavu.

- Onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo. Da pored Rama, Golupca i Fetislam, kao jedne od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima.

Kaže da decenijama, iz njemu nepoznatog razloga, niko nije radio velike projekte na istoku Srbije.

- Braničevski okrug ima najveći broj opština, ne računajući Beograd, nekako je uvek zaboravljen, ja sam ponosan na to što smo pakazali da umemo da mislimo na taj okrug. Uradili smo mnogo puteva i nikada dovoljno.

Podseća da u Golupcu treba da se otvori rekonstruisana škola i da to znčai život.

Kaže da hoće da ljudi ostanu ovde a da to ranije Srbija nije mogla da uradi zbog infrastrukture.

- Sad ćemo moći i garantujem da ćemo doveseti nekog od velikih investitora.

Foto: Novosti

Obilazak deonice

Predsednik Vučić stigao na teren

Predsednik je upoznat na početku sa gradnjom deonice.

Osvrnuo se na tragediju u Gradišu.

- Velika je to tragedija bila. Celo mesto samo o tome priča. Čitav istok Srbie, rekao bih, da je policajac ubio sebe, sestričinu, užas.

Predsednik je na početku istakao da hoće da čestita Koridorima Srbije.

- Putevi Srbija imaju svoje druge zadatke, reigonalnne puteve su radili. Njih ne mogu previše da kritikujem.

- Mi smo od novembra 2024 do danas otvorili 187 kilometara auto-puteva. 187 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica koji uradili Koridori i 25 kilometara koji su uradili Putevi Srbije.

Istaka je da se ovde danas otvara 30 kilometara. Istakao je da se radi i na Starom mostu koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine, kaže da će tada sve biti čisto kao suza prema Požarevcu.

- Onda će ljudima biti potrebno sat i 10 minuta ljudima od Beograda do Golupca. To su neverovatne stvari. Pravo ostvarenje snova za istok Srbije.

Predsednik je istkao da je Srbija po broju rasta mreže auto-puteva po glavi stanovnika da je Srbija najviše rastuća u poslednjih 14 godina.

Foto: Printskrin

- U poslednjih 12 godina mi smo uradli 601 kilometar. A do 2012 urađeno je 596 kilometara. Danas gotovo 90 kilometara više.

Podsetio je da će uskoro biti otvoren 12 kilometara Adrane-Vrba što je spajanje Moravskog koridora što je važno za Kraljevo.

Ističe da treba da se postavi kamen temelja da se radi i Karađorđe, kaže da ljudi to znaju u Mladenovcu i Aranđelovcu.

- 12 septembra kamen temeljac, kreću radovi na Karađorđu. I za Aranđelovac, Mladenovac, Topolu, Raču, za ceo sever Šumadije.

Ističe da posle sledi nešto još važnije od Rače i Despotovca što će biti u tri nivoa puteva ka Istoku Srbije.

- Dakle, jedan je ovaj koji ide uz Dunav, drugi će da bude taj, treći će da bude nešto južnije, negde od Paraćina. Onda ćete tri paralne linije da ispresecate i napravite najbolju moguću mrežu puteva.

Ističe da je srećan što se juče otvorila fabriak robota.

O Tomsponovom konceertu u Vukovaru

- Mnogo u Evropi ne znaju istoriju niti žele da je znaju. Ne razumeju da je čak i po svedočenjima Geze fon Horsena, to je bio njihov ambasador u Zagrebu. To je bio najgori zločinački režim. Mnogo gori u svojoj monstruoznosti i od Hitlerovog režima. Oni se time diče. Obratite pažnju na njihove pro jugoslovenske medije i onda vam je jasno mšta misle i o Jugoslaviji i o Srbima. To je kod njih normalno, jedan parti, dernek, ništa za "dom spremni".

- Onda dođu na granicu sa Srbijom i pevaju "stići će nas naša ruka i u Srbiji", bando, četnici, i to pevaju svi.

Ističe da je Srbija uvek bila žrtva nacizma.

- Neko se ponosi svoji nacističkim pozdravima a neko svojom antinacističkom prošlošću. I zadovoljan sam i srećan zbog toga.

O sahrani Mladića i o Rasimu Deliću

- Kada je počeo sukob u Ukrajini, oni su rekli da niko nema prava da ruši teritorijalni integritet članica zemalja UN. Taj princip su zaboravili i nije ih zanimao. Rekli su da je Milošević kasapin. Morali su da bezbroj prideva dodaju i lažu i izmišljaju. Mi za razliku od njih imamo iste principe i zalažemo se za podršku teritorijalnog integriteta članica UN. Ako neko može da govori o principima onda to može Srbija. Vi ste spomenuli slučaj Rasima Delića. To je bio komandant 3. korpusa Armije BiH. Jedan zlikovac par ekselans. Lično je doveo jedinice iz zemalja Bliksog istoka i nazvao taj pokret "El mudžahid" i pridružio ga trećem korpusu. Oni su počinili u srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima. U selu Malina, njih 40 su na zločinački način pobili. A sporovodili su najteže zločinačke operacije nad Srbima na Ozrenu. Tu su odsecali glave srpskim zarobljenicima. Jedan od njih kome je odsečena glava, mislim da je Gojko Vujačić, terali su ostale sprske vojnike da ljube tu glavu. Samo govorim o kakvim je monsturimam reč. Na sahranu su došli svi pripadnici, oni koji su danas na vlasti SDP-a. uz sve državne pošasti. A dženazu je vršio Mustava Cerić.

Foto: printskrin

O zabranama blokadera

- Ja sam se trudio da juče na prepunom trgu u Užicu da govorim umirujuće jer mi je žao kad se dogodi neki incident. Meni je danas lako da odgovorim na pitanje ko je kriv. Ne može da bude kriv onaj ko nikoga nije dirao ni ko je legitimno zakazao skup.

Ističe da ljudi koji ga vređaju nisu loši jer ih neko pokušava da napravi ekstremistima. Neko ko je ulagao milijarde u rušenje Srbije.

- Kad vodite specijalni rat protiv neke zemlje i šta uradite od dobrih domaćina. Dozvoljavanje da svako kakže šta misli nas je dovelo i do smrti Ranka Panića.

Ističe da blokaderi zaostaju značajno što se tiče izborne popularnosti.

Kaže da će njegova pouka biti uoči raspisivanja izbora da se svi uzdrže od upotrebe nasilja i da pokušaju da razgovaraju jedni sa drugima.

Ističe kako blokaderi koji su opoziciji ne dozvoljavaju nekome da održi miting kakve bi tek zatvore i Gole otoke organizovali kad bi oni došli na vlast.

Foto: Novosti

Foto: Novosti



Podsetimo, Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.

Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.

Trenutno je pod saobraćajem 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, kao i prva dva kilometra brze saobraćajnice koja su puštena u saobraćaj 20. avgusta ove godine.

Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.

U sklopu ova dva kilometra nalazi se i most preko pruge kod Male Krsne čiji je levi, novoizgrađeni most pušten u saobraćaj, dok je desni most u rekonstrukciji.

Na deonicama 2 i 3 biće pušteno u saobraćaj ukupno 28 kmilometara.

Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora.

Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).

Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas.

Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Komercijalni Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na Dunavskog koridora potpisan je 28.08.2021. godine između Vlade Srbije kao finansijera, Koridora Srbije d.o.o. kao investitora i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co kao izvođača radova.

Procenjena vrednost projekta iznosi 524 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima iz budžeta Srbije i kredita domaćih banaka.

