Košarka

Loše vesti za Srbiju: Povredio se veoma važan igrač! (FOTO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 20:43

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VELIKI peh zadesio je Srbiju tokom utakmice sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.

Лоше вести за Србију: Повредио се веома важан играч! (ФОТО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, na polovini druge četvrtine povredio se Nikola Milutinov. Njemu je tokom borbe za loptu na nogu stao Đampaolo Riči.

Košarkaš Olimpijakosa je pao odmah na parket i sa bolnom grimasom se držao za nogu, a loše vesti su da nije mogao sam da ode do klupe.

On je uz pomoć Ognjena Dobrića i jednog od doktora otišao do klupe. Od tog momenta se nije vraćao u igru.

Dobra stvar je da se on u drugom poluvremenu vratio na teren.

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