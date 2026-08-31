Loše vesti za Srbiju: Povredio se veoma važan igrač! (FOTO)

VELIKI peh zadesio je Srbiju tokom utakmice sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, na polovini druge četvrtine povredio se Nikola Milutinov. Njemu je tokom borbe za loptu na nogu stao Đampaolo Riči.

Košarkaš Olimpijakosa je pao odmah na parket i sa bolnom grimasom se držao za nogu, a loše vesti su da nije mogao sam da ode do klupe.

On je uz pomoć Ognjena Dobrića i jednog od doktora otišao do klupe. Od tog momenta se nije vraćao u igru.

Ankle injury for Nikola Milutinov during Italy Serbia of FIBA World Cup Qualifiers.



He needed help to back on the bench. pic.twitter.com/9MzweYUuoO — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 31, 2026

Dobra stvar je da se on u drugom poluvremenu vratio na teren.

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