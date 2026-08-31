Loše vesti za Srbiju: Povredio se veoma važan igrač! (FOTO)
VELIKI peh zadesio je Srbiju tokom utakmice sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.
Naime, na polovini druge četvrtine povredio se Nikola Milutinov. Njemu je tokom borbe za loptu na nogu stao Đampaolo Riči.
Košarkaš Olimpijakosa je pao odmah na parket i sa bolnom grimasom se držao za nogu, a loše vesti su da nije mogao sam da ode do klupe.
On je uz pomoć Ognjena Dobrića i jednog od doktora otišao do klupe. Od tog momenta se nije vraćao u igru.
Dobra stvar je da se on u drugom poluvremenu vratio na teren.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
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Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
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