Srbija

DA SE MALA JANA LAKŠE KREĆE: Akcija "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu

Ljiljana Preradović

30. 08. 2026. u 09:51

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AKCIJA "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu, u ponedeljak, 31. avgusta biće namenjen Jani Radošević iz Novog Sada.

ДА СЕ МАЛА ЈАНА ЛАКШЕ КРЕЋЕ: Акција Хуманитарни понедељак на новосадском Штранду

FOTO: Privatna arhiva

Tog dana ulaz na plažu se neće naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa njihovim finansijskim mogućnostima. Kutije u koje će građani moći da prilože pomoć biće postavljene uz kapije Štranda od 8 do 19 časova.

Jana je rođena 2021. godine, i od  rođenja boluje od spastične diplegije, oblika cerebralne paralize koji pretežno zahvata donje ekstremitete i nije u mogućnosti sama da hoda već se kreće uz pomoć hodalice. Njeno stanje se konstantno prati multidisciplinarni tim, a  nakon brojnih pregleda i konsultacija stručnjaka ukazala se mogućnost operativnog lečenja u Dečjoj bolnici u Sent  Luisu u  SAD. Ovaj zahvat omogućio bi Jani lakše kretanje, veću samostalnost i bolji kvalitet života.

Novac se prikuplja za operaciju, troškove puta i boravka, kao i za intezivnu postoperativnu rehabilitaciju.

U akciji prikupljanja sredstava za Teodoru Smiljanić, tokom prethodnog ponedeljka, prikupljeno je 119.840 dinara.

Iz novosadskog JKP "Gradsko zelenilo" odsećaki  sugrađane koji imaju potrebe za ovakvom vrstom pomoći, da svoje zahteve mogu doneti na glavnu blagajnu Štranda.

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