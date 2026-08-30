DA SE MALA JANA LAKŠE KREĆE: Akcija "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu
AKCIJA "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu, u ponedeljak, 31. avgusta biće namenjen Jani Radošević iz Novog Sada.
Tog dana ulaz na plažu se neće naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa njihovim finansijskim mogućnostima. Kutije u koje će građani moći da prilože pomoć biće postavljene uz kapije Štranda od 8 do 19 časova.
Jana je rođena 2021. godine, i od rođenja boluje od spastične diplegije, oblika cerebralne paralize koji pretežno zahvata donje ekstremitete i nije u mogućnosti sama da hoda već se kreće uz pomoć hodalice. Njeno stanje se konstantno prati multidisciplinarni tim, a nakon brojnih pregleda i konsultacija stručnjaka ukazala se mogućnost operativnog lečenja u Dečjoj bolnici u Sent Luisu u SAD. Ovaj zahvat omogućio bi Jani lakše kretanje, veću samostalnost i bolji kvalitet života.
Novac se prikuplja za operaciju, troškove puta i boravka, kao i za intezivnu postoperativnu rehabilitaciju.
U akciji prikupljanja sredstava za Teodoru Smiljanić, tokom prethodnog ponedeljka, prikupljeno je 119.840 dinara.
Iz novosadskog JKP "Gradsko zelenilo" odsećaki sugrađane koji imaju potrebe za ovakvom vrstom pomoći, da svoje zahteve mogu doneti na glavnu blagajnu Štranda.
Preporučujemo
BORBA SE NASTAVLjA: Požar na Stolovima još nije lokalizovan
29. 08. 2026. u 12:53
RADOVI U JAGODINI: Od ponedeljka obustava saobraćaja u Ulici Stefana Prvovenčanog
29. 08. 2026. u 09:58
AKCIJA ĆUPRIJSKE BIBLIOTEKE: Učlanjenje učenika sa popustom, a besplatno za prvake
29. 08. 2026. u 09:25
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)