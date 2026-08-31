Zoran Terzić povukao radikalan potez! Srbija u borbu za medalje kreće sa tamnoputom odbojkašicom
ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije se plasirala u četvrtfinale Evroopskog prvenstva, gde će odmeriti snage sa Grčkom.
A za taj meč će biti pojačane sa Natašom Čikuc Dins, koja je u nedelju predvodila odbojkašice Srbije do bronze na Mediteranskim igrama, a odmah zatim saznala da mora da se sprema za Brno – jer će se priključiti seniorskoj reprezentaciji na Evropskom prvenstvu.
Selektor Zoran Terzić odlučio je da dovede 23-godišnjakinju kao zamenu za Minju Osmajić, koju čeka duža pauza zbog preloma ruke.
Podsećanja radi, Srbija je tokom leta ostala bez Maje Aleksić, Maše Kirov, a sada i Minje Osmajić. Na raspolaganju su ostala samo tri srednja blokera – Mina Popović, Hena Kurtagić i Ljubica Milojević.
I za trening i za utakmicu bio je potreban i četvrti. Poziv je odmah prihvatila Nataša Čikuc Dins. Ona je danas završila učešće na Mediteranskim igrama sa bronzom oko vrata. U duelu za treće mesto je bila najbolja – sa 20 poena je srušila Grčku.
Nataša Čikuc-Dins je jedna od najperspektivnijih mladih odbojkašica Srbije koja igra na poziciji srednjeg blokera.
Rođena je 8. marta 2003. godine u Londonu. Njen otac je iz Londona, dok joj je majka Ivana (ujedno i odbojkaški trener) iz Sremske Mitrovice. Iako je rođena u Engleskoj, Nataša se sa porodicom preselila u Srbiju još kao beba (sa 8 meseci) i odrasla je u Obrenovcu.
Nataša ima sestru bliznakinju Nađu Čikuc-Dins. Obe su zajedno prošle kroz sve mlađe kategorije i godinama uspešno igrale za isti klub. Zanimljivo je da je Nađa odabrala poziciju libera, dok je Nataša bloker. Takođe, njih dve su bile i uspešan par u odbojci na pesku.
Nataša je ponikla i afirmisala se u obrenovačkom TENT-u, gde je provela pet sezona i izrasla u lidera tima. Sa TENT-om je osvojila titulu šampiona Srbije, Kup i Superkup, i igrala CEV Ligu šampiona.
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