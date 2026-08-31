DONETA ODLUKA: Branko Ružić isključen iz SPS
Branko Ružić isključen je iz Statuta Socijalističke partije Srbije, gde je dugi niz godina bio u vrhu stranke, prenose beogradski mediji.
Odluka je doneta danas na sednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije (SPS), a bilo je prisutno je svih 11 članova.
Prema saznanjima, Ružić je isključen zbog povrede Statuta SPS.
Sednica Statutarne komisije SPS je, kako prenose mediji, trebalo da se održi u subotu, ali je odložena kako bi svi članovi bili prisutni, jer nije reč o svakodnevnoj odluci.
Potrebno je da svi članovi budu prisutni i da se izjasne, kako odluka kasnije ne bi bila dovedena u pitanje.
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