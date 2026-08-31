Politika

DONETA ODLUKA: Branko Ružić isključen iz SPS

Novosti online

31. 08. 2026. u 18:03

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Branko Ružić isključen je iz Statuta Socijalističke partije Srbije, gde je dugi niz godina bio u vrhu stranke, prenose beogradski mediji.

ДОНЕТА ОДЛУКА: Бранко Ружић искључен из СПС

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Odluka je doneta danas na sednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije (SPS), a bilo je prisutno je svih 11 članova.

Prema saznanjima, Ružić je isključen zbog povrede Statuta SPS.

Sednica Statutarne komisije SPS je, kako prenose mediji, trebalo da se održi u subotu, ali je odložena kako bi svi članovi bili prisutni, jer nije reč o svakodnevnoj odluci.

Potrebno je da svi članovi budu prisutni i da se izjasne, kako odluka kasnije ne bi bila dovedena u pitanje.

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