DONETA ODLUKA: Branko Ružić isključen iz SPS

Branko Ružić isključen je iz Statuta Socijalističke partije Srbije, gde je dugi niz godina bio u vrhu stranke, prenose beogradski mediji.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Odluka je doneta danas na sednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije (SPS), a bilo je prisutno je svih 11 članova.

Prema saznanjima, Ružić je isključen zbog povrede Statuta SPS.

Sednica Statutarne komisije SPS je, kako prenose mediji, trebalo da se održi u subotu, ali je odložena kako bi svi članovi bili prisutni, jer nije reč o svakodnevnoj odluci.

Potrebno je da svi članovi budu prisutni i da se izjasne, kako odluka kasnije ne bi bila dovedena u pitanje.