Fudbal

PROMENIO KLUB, ALI OSTAO U PREMIJER LIGI: Danijel Munjoz otišao kod trenera koga odlično poznaje

Танјуг

31. 08. 2026. u 17:53

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KOLUMBIJSKI fudbaler Danijel Munjoz potpisao je ugovor sa Notingem Forestom, saopštio je ovog ponedljka engleski klub.

ПРОМЕНИО КЛУБ, АЛИ ОСТАО У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ: Данијел Муњоз отишао код тренера кога одлично познаје

FOTO: Tanjug/AP/Lindsey Wasson, File

U saopštenju se navodi da je desni bek potpisao trogodišnji ugovor sa "šumarima" uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji tvrde da je Notingem Forest platio Kristal Palasu obeštećenje od 22 miliona funti za ovog 30-godišnjaka.

Munjoz je bio član Kristal Palasa od 2024. godine, a pre toga je igrao za Genk, Atletiko Nasional i Agilas Doradas.

Njega će u novom klubu trenirati Oliver Glasner sa kojim je sarađivao upravo u timu sa "Selhurts parka".

Za reprezentaciju Kolumbije je nastupio na 51 utakmici, a pet puta se upisao u listu strelaca.

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