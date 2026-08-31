"ZA ŠEST MESECI ĆEMO NAPRAVITI JEDNU OD NAJVEĆIH FABRIKA DRONOVA U EVROPI" Vučić prisustvovao potpisivanju ugovora o gradnji fabrike baterija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju ugovora sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech o gradnji fabrike baterija u Inđiji

Foto: Tanjug/TANJUG/JADRANKA ILIĆ/bs

Počela ceremonija potpisivanja ugovora

Andrijana Mesarović pristupila potpisivanju sporazuma sa srpske strane kineskom kompanijom.

Ceremonija potpisivanja je zvanično završena.

Obraćanje Vučića

- Danas imamo radosnu vest za sve ljude u Srbiji i u Inđiji i ovo je tek početak. Ovo je najbolja kompanija za izradu baterija za kućne aparate, dronove, robote, Rilajons. Reč je o dinamičnoj i tehnološko naprednoj kompaniji, i ona je u oblsti savremenih baterijskih tehnologija dostigla vrh.

Predsednik je istkao da se potpisuju prvi dogovori i ugovori u ulaganju većem od 100 miliona evra u srpsku haj tek zonu u Inđiji.

Ističe da Rilajns ima izuzetan tim stručnjaka o čemu svedoči saradnja sa vodećim kompanijama iz različitih industrija.

- Svi na svetu traže Rilajns baterije. Iz različith oblasti i kada to kažem bukvalno znači to. Nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, a da ne traže Rilajans bateriju. Najbolja na svetu. Biće pravljena i proizvođena ovde i u Srbiji.

Ističe da je zahvalan kineskim partnerima i predsedniku Siju.

- Ovo su za nas velike vesti. Predsednik Či je na sastanku rekao da će dati sve od sebe da industrijske, tehnološke zone u Ćupriji i Inđiji napunimo najmodernijim kineskim kompanijama. Time rešeavamo ogromne probleme, ne samo u Sremu već i u Pomoravlju gde imamo i velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i sa odlivom mozgova i verujem da će to u mnogome doprineti da sačuvamo ljude.

Foto: Printskrin/Tanjug

Ističe da se predsednik Čin bavi romotima, a Rilajns baterijama.

- Pokušaćemo da napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. Šta to znači? To znači da nećemo da zavisimo od nečije dobre volje već želimo da sve uradimo ovde u Srbiji. Hoću da vam najavim da ćemo u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi.

Vučić je na kraju izrazio zahvalnost ističići da će imati čemu da se građani raduju u mesecima koji dolaze.

Sastanak predsednika Vučića sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Podsetimo, nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

Vučić je u petak u Šapcu na otvaranju prve fabrike humanoindnih roba u Evropi, rekao da će se u Inđiji praviti najsofisticiranije baterije u svetu u ovom trenutku.

"I one su i za dronove, a baterija vam postaje de facto najvažniji deo drona, dakle i za dronove, i za robote, i za sve drugo", rekao je predsednik tada.

Prema njegovim rečima, prvi ugovori za fabriku baterija u Inđiji sa kompanijom Reliance, vredni su više od 100 miliona evra.

"Po pozivu predsednika kompanije Mint imamo sastanak u ponedeljak, kao i potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija sa Reliance kompanijom u Inđiji i to je investicija od 100,5 miliona evra", rekao je Vučić.

Naglasio je da je ta investicija usmerena ka Inđiji zato što investitori u tom mestu žele da naprave kompletan park za razvoj robotičke i dron industrije.

"To im je važno zbog toga što će moći da imaju i dovoljno radne snage iz Beograda i Novog Sada", rekao je predsednik.

"Reliance Batteries" je jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, besposadna vozila, robote, kao i za kućne aparate.

