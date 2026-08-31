UBICA - STRANAC, U BEKSTVU: Detalji zločina u Danilovgradu, likvidirana trojica muškaraca

VLASNIK streljane "Češka zbrojovka" u Danilovgradu, danas je obavestio policiju da je na ovom strelištu zatekao tela trojice muškaraca.

Foto S. Đokić

Prema prema nezvaničnim informacijama sa terena, reč je o Nemanji K. (20), Petru G. (24) i Momiru R. (67) dok se za osumnjičenim za ovaj zločin, navodno stranim državljaninom koji je iznajmio oružje u ovoj streljani, još traga.

Trojica ubijenih muškaraca bili su navodno članovi i instruktori ovog kluba, koji su postupajući po zakonu bili bez oružja na poslu i bez mogućnosti da se brane.

- Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad je oko 17 časova obavestio M. J., vlasnik streljane, da je na strelištu zatekao beživotna tela tri osobe - naveli su iz policije.

Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ove tri osobe - saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da će nakon uviđaja i utvrđivanja identiteta, javnost biti blagovremeno obaveštena o svemu.

Policija je večeras zaustavljala i kontrolisala sva vozila koja su se iz Danilovgrada kretala ka Podgorici pokušavajući da uđu u trag osumnjičenom.