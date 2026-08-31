SKANDAL TRESE US OPEN: Teniserka doživela maltretiranje u avionu, traži otkaz

Potapova ne želi da popusti

Foto: Instagram/anapotapovaa

Austrijska teniserka ruskih korena, Anastasija Potapova (23), trenutno 25. igračica sveta, proživela je pravu dramu na letu od Hjustona do Njujorka uoči početka poslednjeg Grend slema u sezoni. Kako je otkrila u potresnoj ispovesti, bila je izložena maltretiranju, neotesanosti i, kako tvrdi, svojevrsnoj diskriminaciji od strane stjuardese kompanije „Junajted erlajns“.

Potapova, koja u prvom kolu US Opena igra protiv Čehinje Tereze Valentove, nije mogla da prećuti incident koji joj je pokvario pripremu za turnir.

– Prvi put u životu sam doživela ovakav nivo nepoštovanja, drskosti i, na neki način, diskriminacije – napisala je Potapova na svom Instagram profilu, a potom u razgovoru za „Bild“ pojasnila šta se zapravo dogodilo:

– Ovde se ne radi o meni lično. Da je bila bezobrazna samo prema meni, možda bih progutala i pustila. Ali kada je u pitanju moj pas, ne mogu da ćutim i ostanem mirna – odlučna je Ruskinja.

Glavni razlog sukoba bila je Bula, minijaturna pudla teška svega četiri kilograma, koja je sa teniserkom bila u kabini.

– Stjuardesa me je odmah uzela na zub. Tvrdila je da je pas prevelik, iako svako može da vidi da ima samo četiri kilograma. Htela je da me izbaci sa leta, ali na to nije imala apsolutno nikakvo pravo. Uvek se unapred informišem kod avio-kompanije i nikada ranije nisam imala problema. Povrh svega, Bula je zvanično priznat pas asistent. Ta žena jednostavno nije imala pravo da govori takve stvari – objašnjava Potapova.

Ono što dodatno baca senku na ovaj incident su svedočenja drugih putnika koji su se javili teniserki nakon što je objavila priču.

– Dobila sam stotine poruka od ljudi koji su mi potvrdili: „O da, imali smo problema sa tom ženom, bila je ekstremno drska“. Neki su naveli da se ponašala čak i na rasističkoj osnovi. Za mene je neprihvatljivo da se kabinsko osoblje tako ponaša. Ko ne može da podnese rad sa ljudima, ne bi trebalo da se bavi tim poslom – jasna je Anastasija.

Teniserka je potvrdila da je u kontaktu sa avio-kompanijom, ali da dogovor o odšteti ili izvinjenju još uvek nije postignut.

Za Potapovu, pas je mnogo više od ljubimca. Bula je prati već pet godina, a u nju je „zaljubljen“ i Anastasijin dečko, holandski teniser Talon Grikspor.

– Sa psom se svuda osećate kao kod kuće. Čim je životinja u prostoriji, atmosfera je drugačija. To je mali komadić sreće svaki put kada uđete u sobu. Bula je izuzetno vaspitana, čak je i ne vodim na povocu jer je mirna. Možda bi i ta stjuardesa trebalo da nabavi četvoronožnog prijatelja, možda bi bila ljubaznija – zaključila je teniserka.