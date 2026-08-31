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Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

PARTIZAN - OFK BEOGRAD 0:0

Stadion: Partizana. Sudija: Andrija Stojanović. Pomoćnici: M. Simović, A. Vladić.

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Simić, Milić, Samson - Aleksić, Baba - Sek, Vukotić, Miladinović - Kojzek.

OFK BEOGRAD: Draškić - Gobeljić, Vukićević, Momčilović, Rodić - Penja, De Bar, Hord, Stojanović - Aderodžu, Silue.

TOK MEČA

PRE UTAKMICE

18.52 - Partizanu je pobeda imperativ, kako bi pobegao sa dna tabele.

18.46 - Uskoro počinje poslednji susret sedmog kola supreligaškog takmičenja.

18.42 - Ukoliko je verovati tradiciji, OFK Beograd nije bez šansi u Humskoj. Na poslednja tri susreta, "romantičari" nisu izgubili kao gosti protiv Partizana, imaju dva remija i jednu pobedu. Poslednji je završen 1:1, pre toga klub sa Stare Karaburme je slavio 2:1, a još jedan prošlogodišnji duel završen je 2:2.

18.18 - Podsetimo se šta je legendarni as na klupi Partizana izjavio pred dolazak OFK Beograda, u krajnje delikatnom trenutku za "parni valjak":

"Ne gledam tabelu, možda bih pogledao da smo prvi. Ovako - boli me. Partizan je tu gde jeste. Partizan mora da beleži pobede. Ostali su nam samo prvenstvo i Kup Srbije. Svesni smo toga svi, počev od mene, preko igrača, do uprave. Nadam se da je sutra neki novi početak, da će Partizan izaći sa velikom željom, jer samo tako, kao tim, možemo da delujemo dobro. I verujem da će to biti dobro. Igrači su više nasmejani nego prethodnih nedelja, dobili su ovacije. Ali to je sve sada prošlost, sledi nova utakmica - u fudbalu je tako. Igrači su svesni gde se nalaze na tabeli. Ne sećam se da je Partizan nekad u istoriji bio tako nisko, to mora da im bude motiv".

FOTO: M.M./ATAImages

O današnjem okršaju kaže:

"Izuzetno bitan meč za nas. Već smo dovoljno kikseva napravili, bodova izgubili... Igramo pred našom publikom, dolazimo iz odlične predstave protiv Hetafea i mislim da možemo da odigramo dobro, da odbradujemo navijače. Mi im do sada nismo davali povoda da dolaze na stadion, međutim ovo što su uradili na utakmici protiv Hetafea, cela ta atmosfera daje pozitivan naboj. Iako je ponedeljak, očekujem da dođu, jer su svesni koliko nam znače".

Rival je skeniran:

"OFK Beograd voli da igra fudbal, ima brzinu u napadu. Ali uz dužno poštovanje OFK Beograda, puno toga zavisiće od nas. Te sve stvari gde su oni opasni moramo našim načinom igre da neutrališemo. Svesni smo svega toga", zaključio je Ilić.

FOTO: FK Partizan

18.11 - Trener crno-belih Saša Ilić odlučio je da počne duel sa Erikom Kojzekom u špicu, umesto povređenog Brazilca Žea, dok će napad "romantičara" predvoditi Jakuba Silue, koji je na prethodnih šest mečeva postigao tri gola.

18.08 - Izašli su sastavi za današnji okršaj u Humskoj.

UVOD

Fudbaleri Partizana igraju protiv "romantičara" poslednji duel sedmog kola Superlige Srbije.

Posle eliminacije iz Evrope i poraza u dvomeču od španskog Hetafea ukupnim rezultatom 3:4 (1:3, 2:1), izabranici Saše Ilića pokušaće da prekinu očajnu seriju u domaćem prvenstvu.

Crno-beli su nanizali tri poraza (Mladost u Lučanima 1:3, Radnički 1923 Kragujevac 0:1 i IMT 1:2), pa ih samo još jedan deli od najnegativnijeg rekorda u klupskoj istoriji.

"Valjak" je, podetimo, u sezoni 2023/2024 pod vođstvom tandema Igor Duljaj-Albert Nađ izgubio četiri utakmice zaredom (Zvezda, Vojvodina i Napredak po 2:3, TSC 1:2), pa bi novim dodatno iskomplikovao situaciju u kojoj se nalazi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Inače, što je još gore za Partizan, višestruki šampion Srbije nalazi se u grupi klubova koji bi se, da se sada završi prvenstvo, borili za opstanak, umesto za titulu sa večitim rivalom Crvenom zvezdom!

Klub iz Humske je na startu Superlige remizirao u Ubu protiv Zemuna (2:2), a jedinu pobedu u dosadašnjem toku upisao na gostovanju Mačvi iz Šapca (3:1). Potom su usledili već pomenuti neuspesi i pretposlednje mesto na tabeli, sa samo bodom...

S druge strane, OFK Beograd je sakupio osam poena, "romantičari" imaju po dve pobede, remija i poraza u prethodnih šest utakmica.

Tim sa Stare Karaburme je loše otvorio sezonu, bez datog gola, ubedljivim porazom u Novom Sadu od Vojvodine (0:4), ali se iskupio osvojivši bod u Surdulici protiv Radnika (0:0). Prvu pobedu dočekali su na gostovanju Novom Pazaru (4:1), a drugu u prethodnoj rundi, kada su slavili protiv "fenjeraša" Zemuna (1:0). Između toga usledio je remi protiv Železničara (2:2) i poraz na Banovom brdu od Čukaričkog 0:2.

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