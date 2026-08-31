Zvezdin rival u LK prodao nekada najtalentovanijeg igrača sveta, pa doveo pojačanje iz Ajaksa

Mukoko ide u Tursku, u Kopengane dolazi Karizo

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Fudbalski klub Kopenhagen ne prestaje da šokira javnost svojim potezima na tržištu. Iako se očekivalo da će bivša zvezda Borusije iz Dortmunda, Jusufa Mukoko, biti najveća pretnja po gol Crvene zvezde u Ligi konferencija, od toga definitivno neće biti ništa.

Nekadašnji "čudo od deteta", za koga se svojevremeno otimala čitava Evropa, na putu je za Tursku. Prema poslednjim informacijama, Kopenhagen je dogovorio pozajmicu sa pravom otkupa u turski Čorum. Mukoko je već otputovao na lekarske preglede u Istanbul, a njegov odlazak dolazi nakon sezone u kojoj je postigao 18 golova, ali očigledno nije ubedio čelne ljude danskog kluba da vredi 5.000.000 evra, koliko je plaćen Borusiji.

Mukokov pad počeo je onog trenutka kada su se u javnosti pojavile ozbiljne sumnje u njegovu stvarnu starost. Čovek koji se predstavljao kao njegov otac, Džozef Mukoko, izneo je tvrdnje da fudbaler nema 20, već 24 godine, što je potpuno urušilo njegov status "najtalentovanijeg tinejdžera sveta". Od tog momenta, karijera mu je u konstantnom padu, a prelazak u Tursku samo je potvrda te surove realnosti.

Danci nisu gubili vreme. Kako bi nadoknadili Mukokov odlazak i ojačali napad pred duel sa srpskim šampionom, Kopenhagen je ekspresno reagovao i doveo pojačanje iz slavne škole Ajaksa.

Novi član tima je Mateo Karizo (20), mladi argentinski reprezentativac koji u Dansku stiže na pozajmicu. Za razliku od Mukoka, Ajaks toliko veruje u Kariza da u ugovor nije ubačena opcija otkupa, jer ga u Amsterdamu vide kao legitimnog naslednika Stivena Berguisa.

Karizo je desno krilo sa izrazitim potencijalom, a njegov razvoj pomno prate i velika trenerska imena poput Mičela i Ćavija. Iako još uvek čeka na svoj prvenac u seniorskom fudbalu, Kopenhagen je pristao da u potpunosti pokrije njegovu platu, verujući da će upravo on biti "iks-faktor" u evropskim mečevima.

Podsetimo, Zvezda će Kopengahegn dočekati 22. oktobra u okviru 2. kola Lige konferencije.