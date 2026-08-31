VIŠE OD 100 MILIONA EVRA ZA INĐIJU: Predsednik Vučić o novoj kompaniji i radosnim vestima za Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbija da se potpisuju prvi dogovori i ugovori za investicije vredne više od 100 miliona evra u srpsku haj-tek zonu u Inđiji, poručivši da je to tek početak novog investicionog ciklusa.
- Danas imamo radosnu vest za sve ljude u Srbiji, a posebno u Inđiji. I ovo je tek početak - istakao je Vučić.
On je govorio o dolasku dinamične i tehnološki napredne kompanije koja posluje u oblasti savremenih baterijskih tehnologija i proizvodi baterije za kućne aparate, dronove i robote.
Prema rečima predsednika, reč je o kompaniji koja je u oblasti savremenih baterijskih tehnologija dostigla visok nivo i čiji dolazak predstavlja značajan podsticaj za razvoj srpske haj-tek zone u Inđiji.
- Ovo je najbolja kompanija za izradu baterija za kućne aparate, dronove, robote, Rilajans. Reč je o dinamičnoj i tehnološko naprednoj kompaniji, i ona je u oblsti savremenih baterijskih tehnologija dostigla vrh- naveo je predsednik.
Predsednik je istakao da se potpisuju prvi dogovori i ugovori u ulaganju većem od 100 miliona evra u srpsku haj tek zonu u Inđiji.
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