Politika

VIŠE OD 100 MILIONA EVRA ZA INĐIJU: Predsednik Vučić o novoj kompaniji i radosnim vestima za Srbiju

D.D.

31. 08. 2026. u 10:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbija da se potpisuju prvi dogovori i ugovori za investicije vredne više od 100 miliona evra u srpsku haj-tek zonu u Inđiji, poručivši da je to tek početak novog investicionog ciklusa.

ВИШЕ ОД 100 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ИНЂИЈУ: Председник Вучић о новој компанији и радосним вестима за Србију

Foto: Printskrin/Tanjug

- Danas imamo radosnu vest za sve ljude u Srbiji, a posebno u Inđiji. I ovo je tek početak - istakao je Vučić.

On je govorio o dolasku dinamične i tehnološki napredne kompanije koja posluje u oblasti savremenih baterijskih tehnologija i proizvodi baterije za kućne aparate, dronove i robote.

Prema rečima predsednika, reč je o kompaniji koja je u oblasti savremenih baterijskih tehnologija dostigla visok nivo i čiji dolazak predstavlja značajan podsticaj za razvoj srpske haj-tek zone u Inđiji.

- Ovo je najbolja kompanija za izradu baterija za kućne aparate, dronove, robote, Rilajans. Reč je o dinamičnoj i tehnološko naprednoj kompaniji, i ona je u oblsti savremenih baterijskih tehnologija dostigla vrh- naveo je predsednik.

Predsednik je istakao da se potpisuju prvi dogovori i ugovori u ulaganju većem od 100 miliona evra u srpsku haj tek zonu u Inđiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE