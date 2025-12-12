GLAS KOJI SE ČUJE: Ugljevik ugostio 54 direktora domova zdravlja
UGLjEVIČKI Dom zdravlja ugostio je članove Aktiva direktora domova zdravlja Republike Srpske, koji su razgovarali o modelu plaćanja definisanom o strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao i o pojedinim izmenama Zakona o platama zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Razmatrane su i instrukcije Fonda zdravstvenog osiguranja koje se odnose na prenos laboratorijskog materijala i postupke uzorkovanja.
Predsednik Aktiva direktora domova zdravlja Republike Srpske Vladimir Marković rekao je da se rešenja i zaključci usvojeni na sednici redovno upućuju resornom ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja.
- Ovo je dobra praksa koju želimo da nastavimo da se sastanci Aktiva održavaju svaki put u drugoj regiji i gradu, kako bismo posetili sve domove zdravlja, uporedili uslove rada i preuzeli jedni od drugih ono što je kvalitetno i korisno, a što može unaprediti rad zdravstvenih ustanova, a pre svega pružiti bolju uslugu pacijentima- rekao je Marković koji je i direktor Doma zdravlja Doboj, pohvalivši dobru organizaciju ugljevičkih domaćina.
Marković je podetio da Aktiv direktora domova zdravlja Republike Srpske postoji već tri godine i broji 54 člana, direktore svih domova zdravlja u Republici Srpskoj.
Direktor ugljevičkog Doma zdravlja Cvjetana Dragonjić istakla je da su ovakvi sastanci od izuzetnog značaja “jer omogućavaju razmenu iskustava, razgovar o izazovima koji su pred svima i zajednički traženje najboljih rešenja”
-Organizacija ovakvog skupa predstavlja priznanje za naš Dom zdravlja. Direktan razgovor i razmena iskustava na licu mesta, poput ove, važan je za unapređenje naših zdravstvenih ustanova-rekla je Dragonjićeva.
