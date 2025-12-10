LOPARE POMAŽE RASEJANJE: Siraru Majevica dobija

Majevičan Vaso Vasić iz Lopara, koji živi i radi u Fudžejri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gradi u Tobutu fabriku sira, koja je „stavljena pod krov“ i slede novi radovi.

Foto V Mitrić

-Ukoliko kapaciteti lokalnih firmi i logistika budu na dobrom nivou, za što sam dobio obećanja od načelnika opštine dr Rade Savića i izvođača radova, očekujem da se prvi proizvodi iz sirare pojave u narednoj godini -kaže Vasić.

Vasićeva farma „Agrovisočnik“ u Lipovicama, koju je osnova sa poslovnim partnerom Milošem Boškovićem povratnikom iz Južne Afrike, je po broju koza već dostigla projektovani kapacitet.

-Na farmi pravimo u malim količinama, eksperimentalno, nekoliko vrsta kozjeg sira, a pravoj proizvodnji sira, u kojoj bi postali lider u Bosni i Hercegovini, se nadam za godinu dana u sirari koja će biti urađena po principima pametne kuće, uz najveće ekološke standarde priča Vasić, koji u Emiratima ima firmu u grupaciji koja se bavi poslovima instalacija na moru kao što su izgradnja luka i priobalne infrastrukture. Firma ima 350 zaposlenih i pored Ujedinjenih Arapskih Emirata radi na projektima u Omanu, Keniji i Ugandi.

-Davno smo shvatili da je ulaganje naših ljudi iz rasejanja u zavičaj nada za naš kraj, u borbi protiv „bele kuge“ i za progres -kaže dr Rado Savić, čelnik Lopara. -Vasić je jedan od svetlih primera, a buduća sirara će biti višestruko značajna za ljude našeg kraja, od zaposlenja do mogućnosti plasmana mleka za njene potrebe naših domaćina.