GRADOVI BEZ PRIHODA OD IZDAVANJA DOZVOLA!: Izmene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju podigle veliku buru u Srpskoj

PREDLOG zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju RS, koji Vlada Srpske šalje po hitnom postupku u Narodnu skupštinu, ima za cilj da gradovima uzme nadležnosti i smanji prihode. Naime, predviđeno je da Vlada RS ubuduće izdaje građevinske dozvole za objekte veće od 2.500 kvadrata, a to bi bilo pogubno za lokalne zajednice u Srpskoj, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Foto A. Čavić

On kaže da će se Banjaluka boriti da sačuva jedan od najvećih izvora prihoda - prihod od izdavanja građevinskih dozvola.

Prema njegovim rečima, radi se o zakonu kojim pokušavaju da preuzmu nadležnosti i smanje prihode lokalnim zajednicama.

- Imam informaciju da ovaj predlog još nije uvršten na dnevni red Narodne skupštine RS koja će se održati naredne sedmice, ali sam razumeo da će biti stavljen na dnevni red. Kontaktiraću sa svim načelnicima opština i gradova i pozvati ih da se okupimo ispred Narodne skupštine RS kako bismo poslanicima poručili da ne glasaju za taj predlog - rekao je on.

Stanivuković tvrdi da je ovaj način centralizacije neefikasan, a izdavanje građevinskih dozvola biće usporeno.

Radna verzija IZ resornog ministarstva navode da se radna verzija Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju nalazi se u postupku javnih konsultacija i to je jedini legalan i legitiman način da se usklade stavovi pre izrade konačnog teksta koji će biti upućen Vladi RS na utvrđivanje, a zatim i u skupštinsku proceduru.

- Oni nama uzimaju naše nadležnosti i ne možemo to dozvoliti. Banjaluka tu ima najveće prihode i taj posao radimo veoma efikasno. Vlada hoće da centralizuje taj proces i trpeće ne samo Banjaluka, nego i svi drugi gradovi i opštine - rekao je Stanivuković i najavio da će preduzeti više koraka borbe protiv najavljenog zakona.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS odlučno odbacuje navode da će usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju biti ugroženi "izvorni prihodi gradova i opština", odnosno naplata rente i naknade za uređenje zemljišta, koje u postupku izdavanja građevinske dozvole obračunavaju i naplaćuju lokalne samouprave.

- Te odredbe uopšte nisu bile predmet izmena i dopuna zakona, a i do sada su te prihode ubirale jedinice lokalne samouprave i za objekte za koje dozvole izdaje Ministarstvo. Ako uzmemo u obzir Banjaluku, gde je Ministarstvo izdalo najviše dozvola kao npr. teniski tereni, tzv. Beli dvor, kružni tokovi... samo je deo objekata, za koje je rentu i naknadu obračunalo i naplatilo nadležno odeljenje Gradske uprave Banjaluke, a dozvole izdalo Ministarstvo - poručili su iz resornog ministarstva.

Dalje navode da izjave pojedinaca koje su ispod nivoa funkcija koju obavljaju, jer liče na neupućenost, kao i najavljeno okupljanje ispred Narodne skupštine smatra očiglednim pritiskom na Ministarstvo kao predlagača s namerom da se ne usvoje odredbe koje štite interese građana, a ne privilegovanih investitora.