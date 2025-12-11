PARTIJE IZ SRPSKE FINANSIRAĆE SE IZ BUDŽETA: Ustavni sud BiH stavio van snage zakon koji je usvojila NS RS

USTAVNI sud BiH, bez dvoje sudija iz RS doneo je, postupajući po apelaciji funkcionera SDS-a Darka Babalja, privremenu meru o stavljanju van snage Zakon o finansiranju političkih partija Republike Srpske. Narodna skupština RS usvojila je 21. maja, po hitnom postupku, Zakon o finansiranju političkih organizacija kojim je predviđeno da se one ne finansiraju iz budžeta već iz članarina, dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica, i izdavačke delatnosti.

Mimo zakona sudije Bošnjaci, Hrvati i stranci, prekrajaju lekcije, Foto US BiH

Taj zakon je usvojen nakon što je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, doneo odluku da zabrani finansiranje iz budžeta SNSD na čijem čelu je Milorad Dodik i US na čijem čelu je Nenad Stevandić.

Iz opozicije RS odluku Ustavnog suda BiH su pozdravili dok iz najjače stranke u RS, SNSD, osuđuju tu odluku Ustavnog suda BiH i nazivaju opoziciju licemernim jer podržavaju da se dve stranke iz RS odlukom Šmita ne finansiraju iz budžeta.

Darko Babalj, funkcioner SDS, kaže da se radi o velikoj političkoj pobedi za sve partije sa sedištem u Srpskoj.

- Ustavni sud BiH je donošenjem privremene mere kojom se Zakon o finansiranju političkih partija privremeno stavlja van snage donekle ispravio nepravdu koja je naneta od strane SNSD svim parlamentarnim strankama u RS - naveo je Babalj.

Dopuna za rebalans OGNjEN Bodiroga, šef Kluba SDS u Narodnoj skupštini RS, kaže da će uputiti dopunu dnevnog reda sednice Narodne skupštine RS, koja će se održati 16. decembra, da se u rebalans budžeta uvrsti tačka kojom su planirala sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2025. godini.

Sve političke partije, ističe Babalj, moraju da imaju isti tretman i zakoni se ne smeju pisati po meri jedne ili dve političke partije, kako je bio slučaj kod spornog zakona.

Potpredsednik SNSD Željka Cvijanović istakla je da licemerje SDS-a progovara kroz funcionera te stranke Darka Babalja.

- Za Babalja iz SDS pravda je kada nemački državljanin Kristijan Šmit donese nelegalnu odluku o zabrani finansiranja dve stranke iz Srpske - SNSD i Ujedinjene Srpske. Za njega je pravda kada visoki predstavnici, pa i Šmit koji se tako predstavlja, zabrane bilo kojem sudu na planeti da preispituje njihove odluke - navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je za Babalja pravda i kada se iz budžeta ne finansiraju samo dve stranke, ali nije onda kada to važi za sve podjednako.

Opozicija slavi pobedu krnjeg Ustavnog suda BiH nad Narodnom skupštinom, zato što je u njihovu korist, a protiv Srpske, poručio je Radovan Kovačević, portparol SNSD.

- Tako oni biraju prioritete. Oni na prvom mestu, pa makar i na štetu Srpske. Taj Ustavni sud BiH nije nikada doneo odluku u korist Ustava, Srba i Srpske. Tako je bilo i ovaj put. Poenta odluke Narodne skupštine je bila ta da se konačna odluka donosi u Srpskoj. Opozicija je tu odluku srušila, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita - ističe Kovačević i dodaje da ćute kada nelegalni Šmit diskriminiše one koji su većinski izbor naroda RS.

Ne da ćute, dodaje, nego mu trče na sarajevsku sećiju, zahvaljuju se i mole za dodatne napade na Srbe i Srpsku.