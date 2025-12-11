Republika Srpska

TUKLI UČENIKE U TOALETU I SNIMALI: Slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi u Mrkonjić Gradu

Srđan Mišljenović

11. 12. 2025. u 15:19

SVE nadležne institucije RS uključile su se u rešavanje problema u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, koji je otkriven kada su u javnost izašli roditelji dece koja su zlostavljana. Decu su njihovi vršnjaci, kako tvrde roditelji, odvodili u toalet i svalačionice batinali kaišem i na druge načine i sve to snimali. Pojedine su tukli pribijene uz radijator. Roditelji dece žrtava tvrde da rukovodstvo škole nije reagovalo na vreme niti je sarađivalo s njima s ciljem rešavanja tog problema.

Foto Shutterstock

Tvrde i da roditelji nasilnika štite svoju decu, a nezvanično, jedan od njih je čak i brisao snimke zlostavljanja. Roditelji zlostavljane dece su se okupili u sredu ispred škole, u koju je došla Republička prosvetna inspekcija kako bi ispitala navode o nasilju. Decu nisu poslali na nastavu i neće, kako kažu, dok god se ovaj slučaj ne rasvetli. Otac zlostavljanog deteta Momir Sladojević rekao je da direktorka škole nije kontaktirala s nama, a da su imali roditeljski sastanak koji je, kaže, bio sve osim roditeljskog.

- Došli smo da rešimo slučaj nasilja, a ona se uporno smejala. Jedan roditelj je opomenuo za ponašanje, ali je ona uporno negirala i tvrdila da se nasilje nije desilo. Mi imamo dokaze da jeste, imamo medicinsku dokumentaciju, moje dete je dalo izjavu u Centru za socijalni rad - rekao je Sladojević.

Dodaje da decu koja su pretrpela zlostavljanje, nakon što je priča dobila medijski odjek, više ne proganjaju nasilni vršnjaci, već rukovodstvo škole.

- Moje dete više ne proganjaju nasilnici, već psiholog, pedagog, direktor, razredna devetog razreda u koji idu oni koji su ga maltretirali, jer je pokrenuo lavinu koja je zataškavana. Galame na njega kada ga sretnu na hodniku, a on ne želi da ide u školu jer trpi veliki pritisak, nema želju da uđe u školu - rekao je Sladojević.

Rukovodstvo nije reagovalo

STEVO Jarić, otac zlostavljanog deteta, tvrdi da rukovodstvo škole nije reagovalo na vreme, ali se nada da će biti utvrđen razlog.

- Moj sin nije išao juče u školu, neće ni danas, a ni do daljeg dok god se ovo ne reši - rekao je Jarić.

Čitava priča, dodaje, traje godinu i po dana, ali zlostavljana deca, verovatno zbog straha, nisu smela da progovore, te da su nasilje otkrile devojčice iz ove škole.

- Tukli su ih, oduzimali im novac, oni su trpeli i ćutali dok devojčice nisu otkrile. Imali su propusnice da uđu u školu, a ako ne bi dobili propusnicu, išli bi na batinjanje - naveo je Sladojević.

Dodao je da je roditeljskom sastanku prisustvovao i otac jednog od zlostavljača koji ga je, tvrdi, provocirao kako bi izazvao reakciju.

- On tvrdi da će sve da se zataška, jer ima ljude i da će sve ovo da propadne. Umesto da smo seli i porazgovarali, niko od tih roditelja nije hteo nama da se javi. Rekao sam im "pravite nove "Velje Nevolje" ako nastavite da ih podržavate - kaže Sladojević.

Inače, U informaciji koju je škola dostavila resornom ministarstvu navodi se da je "školi prijavljena sumnja na postojanje nasilja nad učenicima, i da su preduzeli prikupljanje relevantnih informacija".

