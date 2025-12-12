BRITANSKI MEDIJI: Supertanker koji su SAD zaplenile blizu Venecuele plovi ka Hjustonu

SUPERTANKER za naftu "Skipper", koji su Sjedinjene Američke Države zaplenile blizu obale Venecuele ranije ove nedelje kao deo strategije povećanog pritiska na predsednika te zemlje Nikolasa Madura, plovi prema Hjustonu, izjavila su danas dva izvora upoznata sa situacijom za Rojters.

Foto Tanjug/AP/Mathieu Pattier

Izvori su naveli da je zaplenjeni tanker koji prevozi oko 1,85 miliona barela (barel iznosi približno 159 litara) venecuelanske teške sirove nafte prevelik da bi ušao u luku Hjuston u Teksasu i da će morati da se usidri u blizini i istovari teret na manje brodove.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je ranije da je tanker ‌kod obala Venecuele presretnut i zadržan po nalogu za zaplenu, dok su pomorske vlasti Gvajane saopštile da je brod lažno koristio zastavu te zemlje.

(Tanjug)

