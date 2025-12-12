BRITANSKI MEDIJI: Supertanker koji su SAD zaplenile blizu Venecuele plovi ka Hjustonu
SUPERTANKER za naftu "Skipper", koji su Sjedinjene Američke Države zaplenile blizu obale Venecuele ranije ove nedelje kao deo strategije povećanog pritiska na predsednika te zemlje Nikolasa Madura, plovi prema Hjustonu, izjavila su danas dva izvora upoznata sa situacijom za Rojters.
Izvori su naveli da je zaplenjeni tanker koji prevozi oko 1,85 miliona barela (barel iznosi približno 159 litara) venecuelanske teške sirove nafte prevelik da bi ušao u luku Hjuston u Teksasu i da će morati da se usidri u blizini i istovari teret na manje brodove.
Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je ranije da je tanker kod obala Venecuele presretnut i zadržan po nalogu za zaplenu, dok su pomorske vlasti Gvajane saopštile da je brod lažno koristio zastavu te zemlje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
„OČIGLEDNA KRAĐA I PIRATSTVO“: Karakas reagovao na američku zaplenu venecuelanskog tankera
11. 12. 2025. u 22:45
MADURO RAZGOVARAO SA TRAMPOM: "Bio je srdačan i pun poštovanja"
04. 12. 2025. u 15:17
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)