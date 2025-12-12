KREMLJ REKAO SVOJE POVODOM REFERENDUMA U DONBASU Peskov: „Rusija radi na postizanju mira, a ne primirja sa Ukrajinom“
AKO je cilj predloženog referenduma ukrajinskih vlasti o teritorijalnom pitanju pauza na frontu i privremeni prekid vatre, to im neće uspeti, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući predlog Vladimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju.
Peskov je dodao da je - privremeni predah još jedna obmana, još jedno odlaganje, još jedno zamajavanje.
- Rusija želi da radi na postizanju mira, a ne primirja sa Ukrajinom - naglasio je Peskov za ruske medije.
On je dodao da mir u Ukrajini treba da bude osiguran pouzdanim garancijama.
Prethodno je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov, komentarišući predlog Volodimira Zelenskog da se održi referendum o povlačenju Kijeva sa dela Donbasa koji je pod njegovom kontrolom, izjavio da se, sa stanovišta Rusije, čitav taj region smatra ruskim.
Vladimir Zelenski izjavio je ranije danas da je moguće održavanje sveukrajinskog referenduma o teritorijalnim pitanjima, pišu ukrajinski mediji.
(Sputnjik)
