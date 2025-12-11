BITKA ZA ŽIVOT ČETVOROGODIŠNJE ZANE> Od državljanstva srce zavisi!

Četvorogodišnjoj Zani Bašić iznenada je doslo zastoj srca. Nakon hospitalizacije na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, lekarski konzilij je utvrdio dijagnozu- restriktivna kardiomiopatija te kao jedinu preporučenu meru prepoznao transplantaciju koju nije moguće učiniti u BiH.

foto V Mitrić

O tome su roditelji devojčice obavestili Amadeu Saru Tomić, generalnu sekretarku Dečje ambasade Međaši.

Devojčica je upućeno na KBC Zagreb. Lekari u Zagrebu su u utorak potvrdili dijagnozu I obavestili roditelje da je kandidat za hitnu transplantaciju,ili preciznije receno da bi istog trenutka trebala da ide na transplantacijsku listu

- Ali, budući da nije državljanka EU ili države potpisnice EUROTRANSPLANT-a, to nije moguće, pa je dete vraćeno u Sarajevo. (nalaz će biti dostavljen iz Zagreba u toku današnjeg dana).

- Roditeljima je kao jedina mogućnost za delovanje preporučeno sticanje drugog državljastva za što oni ne vide način, osim mogućnosti za humanitarno državljanstvo za đevojčicu Zanu Bašić-kažu u DA Međaši koji će da pokušaju da to državljanstvo izdejstvuju u Sloveniji ili Hrvatskoj preko svojih dečijih konzulata i prijatelja.

Pravni ekspert ambasade Dušan Tomić kaže da predesednici Slovenije i Hrvatske ili predesednici vlada mogu da daju humano drzavljanstvo, koje se dodeljuje ad hok, OD slučaja do slučaja. U pomoć su pozvali i poznatog advokata Antu Nobila, dokazanog prijatelja Dečje ambasade Međaši.