NEVEROVATNA UTAKMICA U EVROLIGI: Dubai u nestvarnoj završnici pobedio Bajern

NEVEROVATNU utakmicu odigrali su u 15. kolu Evrolige Dubai i Bajern. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je trijumfovao sa 89:88 (24:23, 18:23, 16:20, 31:22).

FOTO: Dubai Basketball

Ovaj duel rešen je u nestvarnoj završnici. Gosti iz Minehna su praktično izgubili dobijenu utakmicu.

Izabranici Gordona Herberta su u poslednji minut ušli sa tri poena prednosti - 85:88 i delovalo je da su ostvarili veliki trijumf, ali tek tad počinje drama.

Davis Bertans je promašio trojku, na drugoj strani je isto uradio Andreas Obst. Potom je Filip Petrušev poentirao posle prodora za 87:88, a a do kraja je ostalo 14 sekundi.

Dubai je želeo da napravi faul, no to nije uspeo da uradi. Ipak, uspeo je da dođe u situaciju da slavi, zbog toga što su gosti izgubili loptu. Tačnije Kosta Kondić je pokušao da je ukrade, lopta je zakačila Stefana Jovića i otišla je u aut.

Domaćin je imao 3,4 sekunde za šut. Loptu je uzeo Mekinli Rajt i sjajnu utakmicu krunisao pogotkom sa poludistance za pobedu - 89:88 i veliku radost igrača i navijača svog tima.

McKinley Wright for the Win!



Dubai wins at the Buzzer against Bayern Munich 💥 pic.twitter.com/KeVpO0I6Py — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 12, 2025

Najefikasniji kod ekipe koja je zabeležila trijumf bio je pomenuti Mekinli Rajt sa 22 poena, pratio ga je Avudu Abas sa 15. Srpski reprezentativac Filip Petrušev završio je meč sa 12 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Andreas Obst sa 15, Johanes Fojtman je dodao 15. Vladimir Lučić je postigao osam poena, a Stefan Jović dva.

Nakon ovog meča Dubai ima učinak 7-8, dok je Bajern na 5-10.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

