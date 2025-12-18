POSNE LAZANJE: Brzo se spremaju, a ukus sve obara sa nogu
POSNE lazanje su idealno jelo za dane posta, ali i za svaki porodični ručak ili večeru. Umesto mesa i bešamela, koriste se povrće, pasulj i aromatičan paradajz sos.
Po želji se mogu dodati biljni sir ili veganski kačkavalj za kremastu teksturu. Još su ukusnije kada malo odstoje pre serviranja.
Sastojci:
- Kore za lazanje (posne)
- 2 tikvice (rendane)
- 2 šargarepe (rendane)
- 150–200 g svežeg spanaća (sitno seckanog)
- 2–3 čena belog luka (sitno iseckana)
- 1 konzerva pasulja (oko 240 g oceđenog, sitno seckanog)
- 500–700 ml paradajz sosa (passata ili pasirani paradajz)
- so i biber po ukusu
- suvi origano
- suvi ili svež bosiljak
- maslinovo ulje
- biljni sir (za posipanje)
Priprema:
U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje, dodajte beli luk i kratko propržite dok ne zamiriše. Zatim dodajte rendane tikvice i šargarepu, pa dinstajte 5–7 minuta dok povrće ne omekša i ne pusti tečnost.
U tiganj ubacite pasulj i spanać, kuvajte još nekoliko minuta dok spanać ne uvene. Začinite solju, biberom, origanom i bosiljkom. Skinite sa vatre.
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Na dno tepsije stavite tanak sloj paradajz sosa. Zatim ređajte: kore za lazanje, povrće sa pasuljem, paradajz sos. Ponovite postupak dok ne potrošite sve sastojke. Završni sloj treba da budu kore premazane paradajz sosom.
Pokrijte tepsiju aluminijumskom folijom i pecite 25–30 minuta. Po želji pospite biljnim sirom i vratite u rernu još 5–10 minuta dok lazanje ne porumene.
Izvadite iz rerne i ostavite 10–15 minuta da se stegnu pre sečenja.
(Informer)
