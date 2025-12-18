POSNI HRSKAVI ŠTAPIĆI: Recept za ukusno posno pecivo

JEDNOSTAVNI za pripremu, preukusni i savršeno hrskavi, idealni su uz TV, druženje ili kao dodatak svakom posnom stolu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr glatkog brašna

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

120 gr preprženog susama

100 gr suncokreta, samlevenog u blenderu (ne previše sitno)

125 gr otopljenog margarina

2,5 dl piva

Priprema:

U većoj posudi pomešati brašno, so i prašak za pecivo. Dodati preprženi susam i grubo samleveni suncokret.

Sipati otopljeni margarin i pivo, pa umesiti glatko testo. Ostaviti testo da odmori 15–20 minuta. Razvući testo, seći na trakice i uvijati ih spiralno.

Ređati u pleh obložen papirom za pečenje. Peći na 200°C oko 10 minuta, dok ne porumene i postanu hrskavi.

Uživajte!