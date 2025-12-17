ĐILAS NAPAO VUČIĆA, NEMAČKI NOVINAR GA POKOPAO: Crna Gora ne ide nigde, bar ne u EU, videćete

NOVINAR Mihael Martens, politički dopisnik lista Frankfurter algemajne cajtunga, odgovorio je predsedniku SSP-a Draganu Đilasu.

Đilas je na Iksu poručio da "Crna Gora ode u Evropsku uniju, a Srbija sa Vučićem ode u tri lepe".

Na to mu je odogovrio Martens napisavši:

- Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete.

