ĐILAS NAPAO VUČIĆA, NEMAČKI NOVINAR GA POKOPAO: Crna Gora ne ide nigde, bar ne u EU, videćete

В.Н.

17. 12. 2025. u 22:29

NOVINAR Mihael Martens, politički dopisnik lista Frankfurter algemajne cajtunga, odgovorio je predsedniku SSP-a Draganu Đilasu.

Foto: Printscreen

Đilas je na Iksu poručio da "Crna Gora ode u Evropsku uniju, a Srbija sa Vučićem ode u tri lepe".

Na to mu je odogovrio Martens napisavši:

- Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete.

Foto: Printksrin

