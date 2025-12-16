HARINGA SA SUŠENIM PARADAJZOM: Jednostavno, aromatično predjelo sa mediteranskim šmekom

SAVRŠENO za praznike, meze uz hleb, ili kad poželite nešto smelo, a brzo gotovo.

FOTO: Novosti

Sastojci:

4 fileta haringe (kupljene gotove – matjas ili slane, unapred natopljene)

1 veliki crni luk

6–8 sušenih paradajza u ulju

5–6 kašika ulja (najbolje od sušenog paradajza)

1 čen belog luka

1/2 kašičice majčine dušice ili origana

sveže mleveni crni biber po ukusu

1 kašičica jabukovog sirćeta ili soka od limuna

Priprema:

Filete haringe isecite na krupnije kockice i stavite u činiju. Crni luk sitno iseckajte.

Sušeni paradajz iseckajte na manje komade. Beli luk sitno iseckajte.

Dodajte sve u činiju sa haringom. Dodajte ulje, majčinu dušicu ili origano, biber i sirće ili limunov sok. Nežno promešajte da se sastojci povežu.

Poklopite i stavite u frižider najmanje 2–3 sata, a najbolje preko noći, da se ukusi lepo prožmu.

Poslužite dobro ohlađeno, uz svež ili pečeni hleb, kao meze ili hladno predjelo na svečanoj trpezi.

Prijatno!