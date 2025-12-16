HARINGA SA SUŠENIM PARADAJZOM: Jednostavno, aromatično predjelo sa mediteranskim šmekom
SAVRŠENO za praznike, meze uz hleb, ili kad poželite nešto smelo, a brzo gotovo.
Sastojci:
- 4 fileta haringe (kupljene gotove – matjas ili slane, unapred natopljene)
- 1 veliki crni luk
- 6–8 sušenih paradajza u ulju
- 5–6 kašika ulja (najbolje od sušenog paradajza)
- 1 čen belog luka
- 1/2 kašičice majčine dušice ili origana
- sveže mleveni crni biber po ukusu
- 1 kašičica jabukovog sirćeta ili soka od limuna
Priprema:
Filete haringe isecite na krupnije kockice i stavite u činiju. Crni luk sitno iseckajte.
Sušeni paradajz iseckajte na manje komade. Beli luk sitno iseckajte.
Dodajte sve u činiju sa haringom. Dodajte ulje, majčinu dušicu ili origano, biber i sirće ili limunov sok. Nežno promešajte da se sastojci povežu.
Poklopite i stavite u frižider najmanje 2–3 sata, a najbolje preko noći, da se ukusi lepo prožmu.
Poslužite dobro ohlađeno, uz svež ili pečeni hleb, kao meze ili hladno predjelo na svečanoj trpezi.
Prijatno!
