POSNO SLANO PECIVO: Nova kombinacija ukusa koja će vas oduševiti!

MALO testa, ali ovog puta u drugačijoj i jako ukusnoj kombinaciji – šampinjoni, kukuruz, sušeni paradajz, masline i mirisni začini. Savršeno za post, ali i za svaku priliku kada želite nešto slano i mekano.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

oko 850 gr brašna

400 ml tople vode

1 kocka svežeg kvasca

6 kašika maslinovog ulja

2 kašičice soli

2 kašičice šećera

Za nadev (po potrebi):

crne ili zelene masline

sušeni paradajz

paradajz sos

šampinjoni

kukuruz

Dodatno:

susam

Priprema:

Masline, sušeni paradajz i pečurke sitno iseckajte

Od navedenih sastojaka umesite glatko i meko testo. Testo podelite na 6 delova, a zatim svaki deo još na pola – dobićete 12 jednakih delova. Svaki deo testa uvijajte u dugačak valjak. Valjke četkicom ili vlažnom rukom blago nakvasite.

Radnu površinu pospite susamom i valjke uvaljajte u susam sa nakvašene strane. Ređajte u pleh obložen pek papirom. Valjke nožem dublje zasecite, ostavljajući po 1–1,5 cm na oba kraja nezasečeno, kako bi se dobila udubljenja za nadev.

U udubljenja stavite masline, sušeni paradajz, pečurke, kukuruz ili nadev po želji.

Pripremljena peciva prelijte sa malo maslinovog ulja. Ostavite kratko da narastu, pa pecite. Pecite 30–35 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!