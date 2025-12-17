Peciva i pite

POSNO SLANO PECIVO: Nova kombinacija ukusa koja će vas oduševiti!

Milena Tomasevic

17. 12. 2025. u 07:00

MALO testa, ali ovog puta u drugačijoj i jako ukusnoj kombinaciji – šampinjoni, kukuruz, sušeni paradajz, masline i mirisni začini. Savršeno za post, ali i za svaku priliku kada želite nešto slano i mekano.

ПОСНО СЛАНО ПЕЦИВО: Нова комбинација укуса која ће вас одушевити!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

  • oko 850 gr brašna
  • 400 ml tople vode
  • 1 kocka svežeg kvasca
  • 6 kašika maslinovog ulja
  • 2 kašičice soli
  • 2 kašičice šećera

Za nadev (po potrebi):

  • crne ili zelene masline
  • sušeni paradajz
  • paradajz sos
  •  šampinjoni
  • kukuruz

Dodatno:

  • susam 

Priprema:

Masline, sušeni paradajz i pečurke sitno iseckajte 

Od navedenih sastojaka umesite glatko i meko testo. Testo podelite na 6 delova, a zatim svaki deo još na pola – dobićete 12 jednakih delova. Svaki deo testa uvijajte u dugačak valjak. Valjke četkicom ili vlažnom rukom blago nakvasite. 

Radnu površinu pospite susamom i valjke uvaljajte u susam sa nakvašene strane. Ređajte u pleh obložen pek papirom. Valjke nožem dublje zasecite, ostavljajući po 1–1,5 cm na oba kraja nezasečeno, kako bi se dobila udubljenja za nadev.

U udubljenja stavite masline, sušeni paradajz, pečurke, kukuruz ili nadev po želji. 

Pripremljena peciva prelijte sa malo maslinovog ulja.  Ostavite kratko da narastu, pa pecite. Pecite 30–35 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

