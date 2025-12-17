POSNO SLANO PECIVO: Nova kombinacija ukusa koja će vas oduševiti!
MALO testa, ali ovog puta u drugačijoj i jako ukusnoj kombinaciji – šampinjoni, kukuruz, sušeni paradajz, masline i mirisni začini. Savršeno za post, ali i za svaku priliku kada želite nešto slano i mekano.
Sastojci:
Za testo:
- oko 850 gr brašna
- 400 ml tople vode
- 1 kocka svežeg kvasca
- 6 kašika maslinovog ulja
- 2 kašičice soli
- 2 kašičice šećera
Za nadev (po potrebi):
- crne ili zelene masline
- sušeni paradajz
- paradajz sos
- šampinjoni
- kukuruz
Dodatno:
- susam
Priprema:
Masline, sušeni paradajz i pečurke sitno iseckajte
Od navedenih sastojaka umesite glatko i meko testo. Testo podelite na 6 delova, a zatim svaki deo još na pola – dobićete 12 jednakih delova. Svaki deo testa uvijajte u dugačak valjak. Valjke četkicom ili vlažnom rukom blago nakvasite.
Radnu površinu pospite susamom i valjke uvaljajte u susam sa nakvašene strane. Ređajte u pleh obložen pek papirom. Valjke nožem dublje zasecite, ostavljajući po 1–1,5 cm na oba kraja nezasečeno, kako bi se dobila udubljenja za nadev.
U udubljenja stavite masline, sušeni paradajz, pečurke, kukuruz ili nadev po želji.
Pripremljena peciva prelijte sa malo maslinovog ulja. Ostavite kratko da narastu, pa pecite. Pecite 30–35 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Prijatno!
