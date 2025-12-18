DOĆI ĆE DAN KADA ĆE SE UKRAJINSKE SNAGE PREDATI, A TADA... SVR o situaciji na frontu u Ukrajini
DOĆI će dan kada će se Oružane snage Ukrajine predati i niko više neće moći da spreči mirno rešenje sukoba, izjavio je Sergej Nariškin, direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR), u intervjuu za ruske medije.
-Doći će dan kada će Oružane snage Ukrajine izgubiti sposobnost da vode organizovanu odbranu i biće prinuđene da se predaju. Tada niko više neće moći da ometa mirno rešavanje ukrajinskog sukoba, naglasio je on.
Ranije danas, Nariškin je ocenio da ukrajinska vojska trpi velike gubitke, jedan deo njih je demoralisan i zbog toga je dezerterstvo sve izraženija pojava u redovima ukrajinske vojske.
Prethodno je ruski predsednik Vladimir Putin na proširenom sastanku Kolegijuma Ministarstva odbrane izjavio da ruske Oružane snage samouvereno napreduju i da melju čak i elitne ukrajinske jedinice, uključujući i one obučene na Zapadu.
(sputnikportal.rs)
