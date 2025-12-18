UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije

U nedelju, 21. decembra, opština Ub postaće epicentar srpske i regionalne 3x3 scene. Elite Urban Group, uz punu podršku Košarkaškog saveza Srbije i institucija Republike Srbije, zvanično otvara 3x3 Zimsku ligu, koja će brojati šest turnira plus veliko finale, a cela liga biće održana upravo u opštini Ub.

FOTO: GSG

Organizatori najavljuju događaj kakav nije viđen na domaćoj 3x3 sceni. Najavljuju svetlosni spektakl, multimedijalne instalacije, profesionalnu TV produkciju i sportsku scenu u zatvorenoj dvorani. U fokus je postavljen tehnološki iskorak – LED FLOOR podloga, prvi put u istoriji zvaničnih 3x3 događaja na svetu. Uz LED ekrane, inteligentnu rasvetu i tunelski ulaz za timove, publika će prisustvovati sportu kao predstavi – iskustvu koje prevazilazi standard klasičnog turnira.

Plan je da pobednik Zimske lige izbori mesto na međunarodnom Mastersu ili Challengeru, za šta je organizator podneo zvaničnu prijavu FIBA 3x3 sistemu. Očekuje se pozitivan odgovor bez većih prepreka.

Timovi: SRBIJA U-23, Pharma Classic, SERBIAN 3X3 academi, Voždovac, 4 Pika, Bix Agro 3x3, Užice Zlatiborac, SouthWest, Caffe Smiley 5, Partizan, Zemun Vulkan Gym, Beograd 3x3, Square Bar 22, 3x3 BTP, AC Tanasić, Ub Basket (domaćin).

Satnice mečeva i žreb biće objavljeni nakon potvrde sistematizacije turnira.

Ukupni nagradni fond iznosi 300.000 RSD, uz dodatne nagrade partnera i institucija.

Sve ekipe u glavnom delu takmičenja dobiće komplet zvaničnih dresova organizacije, što predstavlja korak ka profesionalizaciji i vizuelnoj standardizaciji lige.

Program traje od 13:00 do 22:00 časa, uz sadržaje tokom celog dana.

Turnir je koncipiran kao celodnevni sportsko kulturni događaj, kombinacija vrhunskog 3x3 basketa, tehnološkog spektakla i programa namenjenog svim generacijama.

Kulturno–umetnički deo manifestacije izvodiće: Hor učenika Gimnazije „Branislav Petronijević“ Ub, ŠOMO „Petar Stojanović“ Ub, KUD „Tamnava“ Ub.

FOTO: GSG

Organizator se zahvaljuje svim učesnicima kulturnog programa na profesionalnosti i doprinosu stvaranju jedinstvene atmosfere koja prevazilazi granice sportskog događaja.

Specijalni efekti i LED instalacije pratiće ulaske timova, žreb i finalni deo večeri, dok će publika imati mogućnost aktivnog učešća kroz fan zone, interaktivne elemente i promotivne sadržaje partnera.

- Ovo je početak sistema, ne običnog turnira. Želimo da opština Ub postane pokretač nove 3x3 realnosti u Srbiji. LED floor je simbol tog iskoraka, dokaz da možemo doneti globalne standarde u domaće okruženje - istakao je Petar Hranisavljević, direktor Elite Urban Group.

Ivan Tešanović, jedan od ključnih ljudi organizacije očekuje spektakl.

- Pravimo istoriju. Želimo da svaki posetilac oseti da prisustvuje nečemu jedinstvenom – događaju koji menja način na koji se doživljava sport.

Dejan Đokić, predstavnik Košarkaškog saveza Srbije ističe:

- KSS snažno podržava razvoj 3x3 košarke u Srbiji, a Zimska liga u opštini Ub pokazuje da domaća scena raste u pravom smeru. Projekat ima potencijal da postane nacionalni model i odskočna daska ka evropskoj i svetskoj sceni.

