PROBLEM ZA ATLETIKO MADRID: Defanzivac dva meseca van terena!

Časlav Vuković

18. 12. 2025. u 19:45

FUDBALER Atletiko Madrida, Klemen Lengle, zbog povrede neće igrati dva meseca, prenela je danas španska "Marka".

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Francuz se povredio u sredu na utakmici Kupa kralja protiv Balearasa (3:2), kada je napustio igru posle 10 minuta. "Jorgandžij" nisu saopštile koliko će Lengle odsustvovati sa terena.

- Lengle je zadobio teško uganuće medijalnog kolateralnog ligamenta bez pratećih povreda, što je dijagnostikovalo medicinsko osoblje kluba nakon testova obavljenih na defanzivcu, koji je u četvrtak podvrgnut magnetnoj rezonanci i daljoj evaluaciji. Njegovo stanje biće praćeno zbog daljeg razvoja situacije - navodi se na sajtu Atletika.

Francuski defanzivac je ove sezone odigrao 12 utakmica u svim takmičenjima za tim sa "Vanda Metropolitana".

Atletiko se nalazi na četvrtom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 34 boda, a u nedelju će gostovati Đironi u 17. kolu.

