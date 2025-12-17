SALATA OD PILETINE, PASULJA I JAJA: Kremasto, zasitno i vrlo ukusno!
OVO je jedna od onih salata koje prve nestaju sa stola – zasitna, kremasta i veoma raznovrsna. Savršena je za večeru, slavlje, druženje ili kao obrok za poneti.
Sastojci:
- 1 pileća prsa
- 4 tvrdo kuvana jaja
- 1 konzerva crvenog pasulja (oceđenog)
- 1 konzerva kukuruza (oceđenog)
- 2–3 kisela krastavčića
- 3–4 kašike majoneza
- 1–2 kašike običnog jogurta ili pavlake (po želji)
- so i biber, po ukusu
- prstohvat slatke paprike
- vlašac ili peršun (po želji)
Priprema:
Pileća prsa skuvajte u slanoj vodi ili ih kratko propržite u tiganju. Ostavite da se ohlade, pa iseckajte na kockice. Jaja oljuštite i iseckajte na kockice. Kisele krastavčiće sitno iseckajte.
U većoj posudi pomešajte piletinu, jaja, pasulj, kukuruz i krastavce.
Dodajte majonez (i jogurt ili pavlaku, ako koristite), pa začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Dobro promešajte i na kraju dodajte sitno seckan vlašac ili peršun.
Uživajte!
