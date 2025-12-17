SALATA OD PILETINE, PASULJA I JAJA: Kremasto, zasitno i vrlo ukusno!

OVO je jedna od onih salata koje prve nestaju sa stola – zasitna, kremasta i veoma raznovrsna. Savršena je za večeru, slavlje, druženje ili kao obrok za poneti.

Sastojci:

1 pileća prsa

4 tvrdo kuvana jaja

1 konzerva crvenog pasulja (oceđenog)

1 konzerva kukuruza (oceđenog)

2–3 kisela krastavčića

3–4 kašike majoneza

1–2 kašike običnog jogurta ili pavlake (po želji)

so i biber, po ukusu

prstohvat slatke paprike

vlašac ili peršun (po želji)

Priprema:

Pileća prsa skuvajte u slanoj vodi ili ih kratko propržite u tiganju. Ostavite da se ohlade, pa iseckajte na kockice. Jaja oljuštite i iseckajte na kockice. Kisele krastavčiće sitno iseckajte.

U većoj posudi pomešajte piletinu, jaja, pasulj, kukuruz i krastavce.

Dodajte majonez (i jogurt ili pavlaku, ako koristite), pa začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Dobro promešajte i na kraju dodajte sitno seckan vlašac ili peršun.

Uživajte!