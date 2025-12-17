Salate i čorbe

SALATA OD PILETINE, PASULJA I JAJA: Kremasto, zasitno i vrlo ukusno!

Milena Tomasevic

17. 12. 2025. u 12:33

OVO je jedna od onih salata koje prve nestaju sa stola – zasitna, kremasta i veoma raznovrsna. Savršena je za večeru, slavlje, druženje ili kao obrok za poneti.

САЛАТА ОД ПИЛЕТИНЕ, ПАСУЉА И ЈАЈА: Кремасто, заситно и врло укусно!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 pileća prsa
  • 4 tvrdo kuvana jaja
  • 1 konzerva crvenog pasulja (oceđenog)
  • 1 konzerva kukuruza (oceđenog)
  • 2–3 kisela krastavčića
  • 3–4 kašike majoneza
  • 1–2 kašike običnog jogurta ili pavlake (po želji)
  • so i biber, po ukusu
  • prstohvat slatke paprike
  • vlašac ili peršun (po želji)

Priprema:

Pileća prsa skuvajte u slanoj vodi ili ih kratko propržite u tiganju. Ostavite da se ohlade, pa iseckajte na kockice. Jaja oljuštite i iseckajte na kockice. Kisele krastavčiće sitno iseckajte.

U većoj posudi pomešajte piletinu, jaja, pasulj, kukuruz i krastavce. 

Dodajte majonez (i jogurt ili pavlaku, ako koristite), pa začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Dobro promešajte i na kraju dodajte sitno seckan vlašac ili peršun.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...