"JEDAN OD NAJVEĆIH EKONOMISTA NAŠEG DOBA, NAUČIO SAM MNOGO" Vučić se sastao sa DŽefrijem Saksom (FOTO)

18. 12. 2025. u 10:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom i istakao da su razgovarali o svim bitnim aspektima globalne situacije i srpskim regionalnim prilika, sve većoj polarizaciji sveta, ulozi i mestu diplomatije i međunarodnog prava u narastajućim konfliktima, kao i o teškim i strateškim odlukama koje stoje pred svetskim liderima.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Izuzetna mi je čast što sam imao priliku da razmenim mišljenja sa Džefrijem Saksom, čovekom čije ogromno znanje i bogato iskustvo opravdavaju njegovu reputaciju jednog od najvećih ekonomista našeg doba. Kritički osvrti, analize, zaključci i mišljenje profesora Saksa o aktuelnom razvoju globalne situacije, od neprocenjivog su značaja i za Srbiju, koja sa pažnjom prati njegove procene i predviđanja", naveo je Vučić na instagram nalogu "Buducnostsrbijeav".

Govoreći o situaciji u regionu, Vučić je istakao da dosledne političke pozicije i odgovorna ekonomska politika naše zemlje predstavljaju teži, ali svakako jedini pravi put u današnjoj konstelaciji svetskih snaga i da će se Srbija uporno zalagati za mir i saradnju među državama, što je glavni preduslov za prevazilaženje sadašnje složene i teške situacije.

"Naučio sam mnogo, jer je Džefri Saks izuzetan poznavalac kompleksnog mehanizma međunarodne politike od kojeg zavisi ekonomska budućnost sveta i čije duboke uvide treba da slušaju donosioci odluka na najvišem nivou. Iskoristio sam priliku da pozovem profesora Saksa da nam učini čast time što će ponovo da poseti Srbiju", istakao je Vučić.

