PROPAO PRVI DAN SAMITA U BRISELU! Nema dogovora oko finansiranja Ukrajine, razmatra se novi plan bez Mađarske

LIDERI država Evropske unije, nakon prvog dana samita Evropskog saveta, nisu uspeli da postignu dogovor o korišćenju aktiva Banke Rusije, a ta tema se čak ne pominje ni u zvaničnom saopštenju objavljenom posle prvog dana pregovora.

Foto: Tanjug AP

Nema dogovora o finansiranju finansiranje Ukrajine

Saopštenje počinje odmah drugim poglavljem, koje je posvećeno Bliskom istoku. To sugeriše da prvo poglavlje, koje se odnosilo na finansiranje Ukrajine, nije objavljeno zbog izostanka saglasnosti među državama članicama. Sudeći po strukturi dokumenta, to poglavlje je trebalo da sadrži tri tačke.

Treće poglavlje posvećeno je bezbednosti i odbrani Evropske unije, četvrto višegodišnjem finansijskom planu, peto proširenju EU, šesto migracijama, dok sedmo obuhvata manje značajna pitanja.

Delegacije daleko od dogovora, priprema se plan B

U slučaju neuspeha pregovora o finasniranju Ukrajine, zvaničnici Evropske unije već razmatraju pravni manevar kojim bi se zaobišla mađarska blokada, piše Politiko.

Taj alternativni plan omogućio bi zajedničko zaduživanje radi pomoći Ukrajini i zasniva se na mehanizmu poznatom kao "pojačana saradnja".

Glavna opcija, korišćenje zamrznute ruske imovine, i dalje je na stolu, ali nailazi na prepreke zbog primedbi Belgije.

Grupa zemalja, predvođena Italijom i Belgijom, zalaže se za aktiviranje mehanizma "pojačane saradnje", koji bi Evropskoj uniji omogućio da zaobiđe pravilo jednoglasnosti.

Iako bi takav dogovor i dalje zahtevao odobrenje svih 27 država članica, konačni aranžman predviđao bi da u finansiranju učestvuje manja grupa zemalja, bez Mađarske.

Ranije u četvrtak, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da lideri neće napustiti sastanak dok ne pronađu rešenje za finansijsku podršku kijevskom režimu u naredne dve godine.

Istovremeno, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je uoči samita da je to pitanje skinuto sa dnevnog reda. Prema njegovim rečima, umesto toga trebalo bi da se razmatra zajednički kredit država članica u korist Kijeva, čemu se Budimpešta takođe protivi.

Prema informacijama objavljenim na sajtu Evropske komisije, samit će se, po svemu sudeći, nastaviti i u petak, a navedeno je da su mogući i direktni prenosi dolazaka lidera država članica EU.

Situacija sa ruskim aktivima

Nakon početka specijalne vojne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su oko polovine ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijske kompanije Euroklir.

Moskva je na to odgovorila kontramerama: aktiva stranih investitora iz neprijateljskih država, kao i prihodi od te imovine, akumuliraju se na posebnim računima tipa "S". Raspolaganje tim sredstvima moguće je isključivo odlukom posebne vladine komisije.

Istovremeno, Evropska unija, koja je obećala da će pomagati Kijevu "koliko god bude potrebno", iscrpela je sve raspoložive resurse, dok države članice ne žele da izdvajaju novac iz sopstvenih budžeta. Zbog toga Evropska komisija sada pokušava da dobije saglasnost Belgije za korišćenje ruskih aktiva, ali vlasti te kraljevine odbijaju da pristanu na takav korak.

Reč je o iznosu od 185 do 210 milijardi evra u vidu takozvanog reparacionog kredita. Tvrdi se da bi Ukrajina taj novac vratila nakon okončanja konflikta, ukoliko Moskva "isplati materijalnu štetu".

Tužba Centralne banke Rusije

Krajem prošle nedelje Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv kompanije Euroklir u iznosu većem od 18 biliona rubalja. Navodi se da je depozitar naneo štetu Centralnoj banci ograničavanjem mogućnosti da raspolaže svojim novcem i hartijama od vrednosti.