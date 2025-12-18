SEZONA "SVETACA" IZ SNOVA: Kako je pobedom nad Flamengom Pari Sen Žermen ušao u istoriju

Trijumfom nad brazilskim Flamengom – pobednikom Kopa Libertadores – u finalu Interkontinentalnog kupa (1:1, 2:1 posle izvođenja jedanaesteraca), Pari Sen Žermen je ostvario godinu iz snova.

Foto: Goran Čvorović

Na ovaj način PSŽ je ujedno postao tek treći klub na svetu kome je u istoriji pošlo za rukom da u jednoj godini osvoji čak šest titula.

– To je veličanstveno! Šest trofeja! Ovo je istorijski trenutak za klub, za nas, za Pariz, za Francusku i naše navijače. Nikada nismo pomislili da je tako nešto moguće – izjavio je presrećni predsednik pariskog kluba Naser El Helaifi.

Pravi heroj bio je ruski internacionalac među stativama Matvej Safonov, koji je čuda činio u penal-završnici. Svojim čudesnim performansama je verovatno izborio i mesto prvog golmana umestno Like Ševalijea. Na kraju su mu svi poleteli u zagrljaj.

– Prvi put vidim golmana koji brani četiri jedanaesterca! Srećni smo što nastavljamo da osvajamo trofeje i zaslužili smo da podignemo i ovaj – istakao je trener Luis Enrike posle utakmice.

Ovaj uspeh zaokružuje izuzetnu 2025. godinu za Parižane, sa šest osvojenih titula među kojima su Trofej šampiona (suprotstavlja pobednika kupa i lige), Nacionalno prvenstvo, Kup Francuske, Ligu šampiona, Superkup UEFA i Interkontinentalni kup. Jedina mrlja u sezoni ostaje Svetsko klupsko prvenstvo, izgubljeno u finalu protiv Čelsija (3:0), što je sprečilo Pariz da ostvari istorijski učinak "sedam od sedam". Ipak, PSŽ je i ovako definitivno ušao u posebnu dimenziju.

Pre PSŽ-a, samo su Barselona 2009. godine (Primera, Kup kralja, Superkup Španije, Liga šampiona, Superkup Evrope, Svetsko klupsko prvenstvo) i Bajern Minhen 2020. godine (Bundesliga, Kup Nemačke, Superkup Nemačke, Liga šampiona, Superkup Evrope, Svetsko klupsko prvenstvo) ostvarili isti uspeh.

Sve to Parižani su postigli bez svoje nekadašnje zvezde Kilijana Mbapea. Svojevremeno su u sastavu imali i čuveni trio Mesi–Mbape–Nejmar, ali su tek stvaranjem prave ekipe, bez previše istaknutih pojedinaca, zaista, poput pravih „svetaca“, dotakli zvezde.

– Imamo ekipu ratnika, izvanrednog trenera, sportskog savetnika Luisa Kamposa… Sve funkcioniše. Godinu smo završavamo veoma zadovoljni. Ponosni smo. Sve ovo što se događa je i veoma je posebno za moju zemlju, Katar – poručio je El Helaifi.