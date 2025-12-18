Svet

"BACK IN BUSINESS" Orban objavio sliku iz Brisela sa Ficom i Babišem (FOTO)

K. Despotović

18. 12. 2025. u 21:27

MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je fotografiju iz Brisela nakon prvog dana samita, sa premijerima Češke i Slovačke, Andrejem Babišem i Robertom Fciom, uz komentar "Back in business" (Ponovo u poslu).

BACK IN BUSINESS Орбан објавио слику из Брисела са Фицом и Бабишем (ФОТО)

Foto: Tviter/Viktor Orban

Podsetimo, Orban je juče ocenio da je Evropska politička partija Patriote snažnija nakon što se premijer Češke Andrej Babiš vratio na vlast u toj zemlji.

- Patriote su ojačale. Ovog jutra započinjemo pripremne razgovore, a onda ćemo održati samit, sada prvi put sa dva aktuelna premijera. Dolaskom Andreja Babiša, politička porodica Patriote pomerila se u drugu kategoriju - napisao je Orban juče na "Iksu".

Orban je napomenuo da su Patriote treća najveća parlamentarna grupa u Evropskom parlamentu, uz podsećanje da je u toj grupi i zamenik premijera Italije Mateo Salvini.

Prema njegovim rečima, u grupi su "trenutno najsnažnije političke struje" u Francuskoj i Austriji, a jačaju i politički istomišljenici u Holandiji, Španiji i Portugaliji.

- To je savez pobedničkih patriota koji će učiniti Evropu ponovo velikom! Spremni smo da se borimo, čak i protiv vetrenjača, ako budemo morali - poručio je Orban.

