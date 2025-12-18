ITALIJA NEĆE PLAĆATI VIŠE DA BI DOBILA MANJE: To je ono što će italijanska premijerka Đorđa Meloni izneti na Evropskom savetu

PORUKA italijanske Vlade je jasna: otvorenost prema modernijem i efikasnijem evropskom budžetu, ali bez prenošenja novih tereta na nacionalne budžete i bez žrtvovanja politika koje podržavaju rast, regione i konkurentnost.

Foto Tanjug/AP

To je potvrdila premijerka Đorđa Meloni obraćajuči se u oba poslanička doma u Rimu, a pre odlaska na sastanak Evropskog saveta 18. i 19. decembra i iznoseći prioritete koje ima Italija, a koje će izneti na sastanku Saveta.

Premijerka je između ostalog napala evropske institucije, posebno u vezi renoviranja sedišta Saveta „građani imaju druge priorotete“. Nikada, od kada je stupila na dužnost pre tri godine, nije koristila tako oštar ton protiv Evropske unije. Od „zelenog dogmatizma“ do nepromišljenih intervencija birokrata pa do rizika od „kulturnog pada“, premijerka je ponovo potvrdila svoj suverenistički žar u mnogim odlomcima, a analitičari ocenjuju „efikasno usklađen sa tonom koji je Bela kuća Donalda Trampa koristila poslednjih nedelja, čak i u Strategiji nacionalne bezbednosti SAD“.

Najosmišljeniji napad rezervisala je za projekat nekretnina koji se razmatra u Briselu „baš kao što smo mi u Italiji pozvani da racionalizujemo troškove naših javnih institucija tako ćemo zahtevati istu finasijsku disciplinu od evropskih institucija“.

Naime, Italija je nedavno zatražila da se preispita renoviranje jedne od zgrada Saveta EU u Briselu čija se vrednost procenjuje na preko 800 miliona evra. Ovo nije vrsta evropske investicije koju smatramo prioritetom, potreban nam je budžet koji je više u skladu sa stvarnim potrebama građana, zaključila je Melonijeva.