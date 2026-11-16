DIGITALIZOVANJE OBIČAJA? Fontana di Trevi uvodi mogućnost beskontaktnog plaćanja za bacanje novčića

TRADICIONALNO bacanje novčića u rimsku fontanu di Trevi moglo bi da dobije i digitalnu alternativu, pošto se razmatra mogućnost uvođenja beskontaktnog plaćanja putem POS terminala, čime bi posetioci mogli da daju prilog i bez gotovine, prenosi Republika.

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Kako navodi italijanski list, ideja je da se upotrebom elektronskog sistema olakša davanje priloga, smanji upotreba gotovine i omogući transparentnije upravljanje prikupljenim novcem.

Fontana di Trevi, koju svakodnevno posećuju hiljade turista, jedan je od najpoznatijih simbola Rima, a bacanje novčića u njenu vodu predstavlja dugogodišnju tradiciju povezanu sa verovanjem da će se oni koji to učine jednog dana vratiti u italijansku prestonicu.

Uvođenje digitalnog plaćanja moglo bi da olakša prikupljanje priloga, ali se postavlja pitanje da li bi takva promena uticala na tradicionalni običaj koji je postao deo turističkog identiteta Rima.

Kao jedno od mogućih rešenja navodi se kombinovanje tradicionalnog bacanja novčića i elektronskog plaćanja, kako bi posetioci mogli da biraju između očuvanja običaja i korišćenja savremenih tehnologija.

Turisti su tokom prvih devet meseci 2026. godine ubacili u rimsku fontanu di Trevi oko 174.000 evra manje nego u istom periodu prošle godine, nakon što su uvedene ulaznice za pristup prostoru oko fontane, objavio je radio Roma Capitale.

Prema podacima katoličke humanitarne organizacije Karitas, iz fontane je od januara do septembra ove godine prikupljeno 1,24 miliona evra, dok je u istom periodu 2025. godine prikupljeno 1,42 miliona evra.

Smanjena je i ukupna težina prikupljenih kovanica za oko 10 do 15 odsto, na 22.740,55 kilograma.

Pad prihoda pripisuje se novim pravilima pristupa spomeniku, uvedenim u februaru, prema kojima turisti moraju da plate dva evra kako bi se spustili do bazena fontane.

Gradske vlasti uvele su naplatu kako bi regulisale broj posetilaca i zaštitile spomenik, a prikupljeni novac namenjen je održavanju fontane i obezbeđivanju besplatnih ulaznica za gradske muzeje stanovnicima Rima.

Zbog postavljenih ograda i ograničenog pristupa, deo turista sada fontanu posmatra sa udaljenosti, bez tradicionalnog bacanja novčića u vodu.

Novac koji posetioci ostavljaju u fontani namenjen je socijalnim programima i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Sakupljanje kovanica obavlja se uz prisustvo policijskih službenika.

Od 2022. do 2025. godine, Karitas je za pomoć ljudima u potrebi usmerio oko sedam miliona evra prikupljenih u fontani.

Fontana di Trevi izgrađena je između 1732. i 1762. godine prema projektu arhitekte Nikole Salvija. Centralna figura kompozicije je Okean, najstariji sin Urana (Neba) i Geje (Zemlje) i jedan od 12 titana, dok voda u bazen dolazi preko akvadukta izgrađenog još 19. godine pre nove ere.

(Tanjug)

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